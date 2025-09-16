O țară vrea să-i ia coroana Statelor Unite de lider mondial. Mutarea lui Trump ce subminează America

O țară aflată la peste 11.000 de kilometri de Washington încearcă să profite de actuala conjunctură internațională, în special în domeniul economic, și vrea să îi ia coroana Statelor Unite de lider mondial. Spectacolele consecutive din această lună ar fi putut da impresia că lupta dintre Beijing și Statele Unite pentru întâietate mondială este aproape încheiată. Dar China nu a câștigat încă lupta pentru dominație la nivel global cu SUA. Între timp, președintele Donald Trump a epuizat puterea americană printr-o mutare neașteptată, prin intimidarea prietenilor și aliaților acesteia. Acest lucru a subminat unele surse ale supremației SUA, cum ar fi rețeaua sa de alianțe inegalabilă și puterea sa soft.

Dar mai sunt multe de jucat. Statele Unite au o asemenea bogăție de putere încât Trump nu va putea să o irosească pe toată până când va trebui să părăsească funcția, în 2029. Între timp, Beijingul are propriile slăbiciuni, iar modelul său nu este atractiv pentru alte țări. Așadar, deși alte puteri, cum ar fi Uniunea Europeană, sunt slabe, și ele ar putea găsi o modalitate de a-și exercita influența, potrivit Reuters.

Puterea americană se bazează pe șase piloni principali: puterea militară, alianțele, o economie dinamică, inovația tehnologică, rolul dolarului ca monedă de rezervă mondială și atracția „modelului american”.

China a redus aceste avantaje timp de decenii, reducând decalajele militare, economice și tehnologice. Beijingul a câștigat influență și datorită faptului că este cea mai mare națiune comercială din lume, dominației sale asupra bunurilor critice și Inițiativei sale „Belt and Road”, de peste 1 trilion de dolari, care a contribuit la construirea infrastructurii în mai multe țări.

De la invazia Rusiei în Ucraina, Xi a dezvoltat o relație din ce în ce mai strânsă cu Putin, contribuind la susținerea efortului de război al Rusiei. Cei doi lideri sunt uniți în dorința de a sparge hegemonia americană.

Între timp, Washingtonul a suferit răni autoprovocate de când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie. Tarifele sale ar putea împinge economia americană în recesiune, reducerile sale de impozite vor adăuga trilioane de dolari la datoria deja mare a guvernului federal, iar politicile sale subminează dolarul.

Războaiele comerciale ale președintelui SUA au antagonizat, de asemenea, aliați precum Canada și cea mai mare parte a Europei. Tarifele au împins India mai aproape de China, în timp ce arestările în masă de către administrația Trump a aproximativ 300 de muncitori sud-coreeni au tensionat relațiile cu Seulul și au speriat alte companii care plănuiesc investiții mari în SUA.

Succesul Rusiei în războiul din Ucraina va fi și victoria Chinei

Înclinarea strategiei lui Trump în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina a provocat anxietate în rândul aliaților europeni, care consideră securitatea Kievului ca fiind vitală pentru propria lor securitate. În mod similar, declarațiile sale ambigue despre Taiwan au semănat îndoieli cu privire la faptul dacă s-ar opune unei invazii chineze a insulei.

În plus, cu cât Trump îmbrățișează mai mult politici autoritare pe plan intern, cu atât este mai greu pentru SUA să se afirme ca fiind un campion al democrației. O mare parte a lumii este nemulțumită că administrația sa a abandonat lupta împotriva schimbărilor climatice, a redus ajutorul extern și sprijină războiul Israelului în Gaza.

Totuși, deși acuzațiile împotriva lui Trump sunt lungi, SUA rămân o economie mult mai mare, cu un PIB de 29 de trilioane de dolari, o nouă etapă în comparație cu cele 19 trilioane de dolari ale Chinei. Washingtonul are încă un avantaj militar și tehnologic față de Beijing. Și, deși aliații săi europeni și est-asiatici sunt nemulțumiți, nu vor abandona SUA în timp ce se simt amenințați de Rusia și China.

În același timp, atacul ulterior al Chinei maschează unele slăbiciuni serioase. Timp de mulți ani, Republica Populară a susținut creșterea economică investind în proiecte cu randament financiar mic sau deloc. Acest lucru a dus la o expansiune masivă a creditului, care a crescut la 287% și a deschis o nouă linie a producției în 2024 de la 113% în 2008, potrivit Băncii Reglementelor Internaționale. O parte din împrumuturi au intrat în declin, iar economia încetinește.

China este, de asemenea, dependentă de exporturi. Deși și-a redus dependența de SUA, vinde mai multe bunuri în altă parte. Alte țări sunt acum îngrijorate de faptul că Beijingul își „aruncă” produsele precum mașinile electrice și panourile solare pe piețele lor.

Într-adevăr, războiul din Ucraina va contribui în mare măsură la determinarea echilibrului global de putere. O victorie a Rusiei va fi o victorie pentru China și o înfrângere pentru SUA. Dar dacă Ucraina evită înfrângerea, Europa va primi o injecție de capital. De asemenea, ar putea câștiga o oarecare autonomie față de Statele Unite, mai ales dacă își consolidează apărarea.

