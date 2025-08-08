Realitatea alternativă a lui Donald Trump. Președintele SUA prezintă date economice și insistă că cele precedente au fost înclinate „voit” către Biden

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 08 August 2025, ora 14:53
1177 citiri
Realitatea alternativă a lui Donald Trump. Președintele SUA prezintă date economice și insistă că cele precedente au fost înclinate „voit” către Biden
Statisticile economice „alternative” ale lui Donald Trump FOTO captură video X /CalltoActivism

Președintele american Donald Trump a prezentat la Casa Albă statistici economice ”alternative” care dovedesc, în opinia sa, că datele oficiale au fost falsificate ”voit” în favoarea predecesorului său Joe Biden. Prezentarea vine la scurt timp după ce liderul SUA a destituit-o pe directoarea principalei Agenții publice de statistică a locurilor de muncă, BLS, Erika McEntarfer.

”În ultimii doi ani ai Guvernului lui Joe Biden, Biroul de Statistici ale locurilor de muncă (BLS) a supraestimat crearea de locuri de muncă cu 1,5 milioane unități,” a acuzat joi, 7 august, economistul Stephen Moore, alături de șeful statului american.

În fața unor jurnaliști - convocați în pripă în Biroul Oval în vederea unui anunț catalogat drept ”major” de către un oficial de rang înalt -, locatarul Casei Albe a exhibat mai multe grafice în prezența lui Stephen Moore.

Stephen Moore este un economist de la foarte conservatorul centru de reflecție Heritage Foundation.

Un vechi consilier al lui Donald Trump, el a declarat că, din cauza acestei ”greșeli gigantice”, miliardarul ”a avut dreptate să ceară numirea unui nou responsabil” al acestei agenții federale.

„Nu cred că era o greșeală, cred că a fost voită,” a comentat la rândul său șeful statului american.

”Acestea sunt niște date incredibile. Stăm foarte bine,” s-a felicitat el.

Potrivit unor calcule ale lui Stephen Moore, ”în primele cinci luni de mandat ale domnului Trump, venitul mediu al gospodăriilor, ajustat cu inflația, a crescut cu 1.174 de dolari.”

Revizuiri în scădere a locurilor de muncă

BLS revizuiește cu regularitate, în creștere sau în scădere - uneori în mod important - datele referitoare la locurile de muncă, după ce sunt publicate inițial.

Ultima revizuire importantă, la începutul lui august, a revizuit în scădere cu 258.000 locurile de muncă din ultimele două luni.

Această scădere l-a înfuriat pe Donald Trump, care a decis să o demită pe directoarea Biroului Erika McEntarfer, pe care a acuzat-o de ”trucarea cifrelor locurilor de muncă înaintea alegerilor, pentru a crește șansele de victorie ale lui Kamala” Harris, adversara sa democrată în ultimele alegeri prezidențiale.

Donald Trump a vrut, în primul său mandat, să-l numească pe Stephen Moore la Rezerva Federală (Fed), banca centrală americană.

Însă el a fost obligat să renunțe, în urma unor critici cu privire la anumite catalogări ale economiei și declarații sexiste ale acestuia.

Trump penalizează India din cauza petrolului rusesc cumpărat. Taxele vamale suplimentare anunțate de liderul de la Casa Albă
Trump penalizează India din cauza petrolului rusesc cumpărat. Taxele vamale suplimentare anunțate de liderul de la Casa Albă
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prin care impune o taxă suplimentară de 25% asupra bunurilor importate din India, motivând decizia prin faptul că țara asiatică...
Jaguar pune un indian ca șef, în locul managerului care a încercat un rebranding „woke” dezastruos al legendarei mărci sportive britanice. Trump râde copios de firmă
Jaguar pune un indian ca șef, în locul managerului care a încercat un rebranding „woke” dezastruos al legendarei mărci sportive britanice. Trump râde copios de firmă
Pentru prima oară în istorie, Jaguar va fi condusă de un indian. Compania-mamă Tata Motors a decis să intervină după ce precedentul șef, un britanic, a aruncat la gunoi toată istoria...
#economie SUA, #Donald Trump, #statistici sua, #locuri munca SUA , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rasturnare de situatie. Donald Trump pune o conditie pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
a1.ro
Imaginea rara cu Raluca Badulescu in costum de baie. Vedeta a aparut si fara peruca
ObservatorNews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit sa foloseasca bomba nucleara comerciala

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nu mai sunt bani pentru Autostrada Moldovei. Constructorul a blocat lucrările și a trimis muncitorii în concediu forțat
  2. Avertisment OCDE: Companiile private și-au redus puternic investițiile în economiile țărilor dezvoltate
  3. Mașinile electrice și „mild-hybrid” dețin în prezent mai bine de jumătate din piață. Ce mărci preferă românii, după ultimele topuri ale înmatriculărilor
  4. Consiliul BNR a decis să mențină dobânda-cheie. Unde se situează în prezent marjele pentru credite și depozite
  5. Scumpiri noi la carburanți, după ieftiniri succesive. Cu cât a crescut prețul benzinei
  6. Realitatea alternativă a lui Donald Trump. Președintele SUA prezintă date economice și insistă că cele precedente au fost înclinate „voit” către Biden
  7. Creșele noi construite prin PNRR nu au încă personal. Ministerul Educației organizează în curând concursuri pentru peste 420 de posturi
  8. Trei dintre cei mai mari producători de energie, dintre care două sunt companii publice, dau în judecată statul pentru neplata compensărilor pentru plafonare
  9. Apetitul românilor pentru mașinile electrice, în cădere liberă. Care sunt cauzele? „Un semnal de alarmă”
  10. Veniturile pe care autoritățile pot pune popriri. „Sunt foarte, foarte mulți cetățeni care nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi”