Realitatea alternativă a lui Donald Trump. Președintele SUA prezintă date economice și insistă că cele precedente au fost înclinate „voit” către Biden

Președintele american Donald Trump a prezentat la Casa Albă statistici economice ”alternative” care dovedesc, în opinia sa, că datele oficiale au fost falsificate ”voit” în favoarea predecesorului său Joe Biden. Prezentarea vine la scurt timp după ce liderul SUA a destituit-o pe directoarea principalei Agenții publice de statistică a locurilor de muncă, BLS, Erika McEntarfer.

”În ultimii doi ani ai Guvernului lui Joe Biden, Biroul de Statistici ale locurilor de muncă (BLS) a supraestimat crearea de locuri de muncă cu 1,5 milioane unități,” a acuzat joi, 7 august, economistul Stephen Moore, alături de șeful statului american.

În fața unor jurnaliști - convocați în pripă în Biroul Oval în vederea unui anunț catalogat drept ”major” de către un oficial de rang înalt -, locatarul Casei Albe a exhibat mai multe grafice în prezența lui Stephen Moore.

Stephen Moore este un economist de la foarte conservatorul centru de reflecție Heritage Foundation.

Un vechi consilier al lui Donald Trump, el a declarat că, din cauza acestei ”greșeli gigantice”, miliardarul ”a avut dreptate să ceară numirea unui nou responsabil” al acestei agenții federale.

„Nu cred că era o greșeală, cred că a fost voită,” a comentat la rândul său șeful statului american.

”Acestea sunt niște date incredibile. Stăm foarte bine,” s-a felicitat el.

Potrivit unor calcule ale lui Stephen Moore, ”în primele cinci luni de mandat ale domnului Trump, venitul mediu al gospodăriilor, ajustat cu inflația, a crescut cu 1.174 de dolari.”

Revizuiri în scădere a locurilor de muncă

BLS revizuiește cu regularitate, în creștere sau în scădere - uneori în mod important - datele referitoare la locurile de muncă, după ce sunt publicate inițial.

Ultima revizuire importantă, la începutul lui august, a revizuit în scădere cu 258.000 locurile de muncă din ultimele două luni.

Această scădere l-a înfuriat pe Donald Trump, care a decis să o demită pe directoarea Biroului Erika McEntarfer, pe care a acuzat-o de ”trucarea cifrelor locurilor de muncă înaintea alegerilor, pentru a crește șansele de victorie ale lui Kamala” Harris, adversara sa democrată în ultimele alegeri prezidențiale.

Donald Trump a vrut, în primul său mandat, să-l numească pe Stephen Moore la Rezerva Federală (Fed), banca centrală americană.

Însă el a fost obligat să renunțe, în urma unor critici cu privire la anumite catalogări ale economiei și declarații sexiste ale acestuia.

