În următorul an, o recesiune în SUA este un risc, nu un scenariu probabil, spun bancherii. FOTO Pexels

Situația economică a Statelor Unite, alături de tensiunile geopolitice, alimentează preocupări legitime pe piețele financiare, economiștii temându-se că incertitudinea va persista probabil în perspectiva alegerilor din noiembrie.

Deși piețele bursiere internaționale au înregistrat cea mai puternică săptămână din noiembrie până acum, mai ales pe fondul depășirii de către investitori a temerilor legate de riscurile unei recesiuni în SUA și de fluctuațiile yenului, piețele globale rămân tensionate și într-o stare de volatilitate crescută. Mai exact, SUA nu este în recesiune, dar riscul este ridicat. Și potrivit vicepreședintelui CFA România, Adrian Codîrlașu, o posibilă recesiune în SUA va reverbera atât pe piețele europene cât și, mai ales, într-o țară ca România, care are deja vulnerabilități flagrante la nivel macroeconomic.

„Cu toate acestea, există puține schimbări substanțiale care să genereze relansare economică sau să conducă la repetarea prăbușirii burselor de la începutul lunii. În afară de volatilitatea piețelor din timpul verii, situația demonstrează incertitudinea cauzată de starea post-pandemie a economiei și de perspective”, afirmă editorialistul Chris Giles recent. Potrivit acestuia, în economiile avansate și emergente, inflația s-a îmbunătățit, deși rămâne la un nivel destul de ridicat, șomajul este în general scăzut, ratele de creștere economică sunt variabile, iar finanțele publice sunt supuse presiunilor, fără a fi luate în calcul tensiunile geopolitice și problemele demografice.

Revitalizarea bursei după Lunea Neagră. Piețele și-au revenit, însă investitorii și bancherii rămân precauți

19 august a fost prima zi cu cea mai mare revenire a piețelor financiare americane după momentul 5 august, când Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,8%, închizând la 4.400, marcând astfel o corecție după câteva săptămâni de creșteri constante. Nasdaq Composite, care se concentrează pe sectorul tehnologic, a înregistrat o scădere mai abruptă, pierzând 1,2% și închizând la 13.200 de puncte.

Investitorii au fost atunci influențați de datele economice mixte apărute în acea zi, care au sugerat o încetinire a creșterii economice a Statelor Unite, inclusiv o scădere neașteptată a comenzilor industriale cu 1,1% față de luna precedentă. În același timp, tensiunile geopolitice, în special cele legate de situația din Asia și Europa de Est, au amplificat incertitudinea, iar așteptările legate de viitoarele decizii ale Rezervei Federale privind ratele dobânzilor au adăugat presiune asupra pieței. Toate la un loc au adus în prezent piețele americane într-un loc de stabilitate marcată de un nor de volatilitate latentă.

Practic, piețele și-au revenit, dar studii precum ultimele estimări făcute de grupul bancar american Goldman Sachs arată că piețele financiare se așteaptă la menținerea dobânzilor ridicate pe termen mai lung pentru stabilizarea economiilor. De altfel, ultimul raport Goldman Sachs le recomandă țărilor să aplice politici eficiente de stabilizare economică, prin reducerea deficitelor și a inflației. Deși perspectivele de creștere economică pentru restul anului și 2025 au revenit pe un făgaș cât de cât normal, bancherii sunt încă precauți, iar în ceea ce privește economia și teama de recesiune, momentul 5 august nu a făcut decât să declanșeze semnale de alarmă cu privire la cât de ușor ar fi să aibă loc e destabilizare mai mare și pe termen mult mai lung din cauza piețelor de capital. Destabilizare care s-ar vedea imediat și pe piețele europene.

Ce înseamnă o recesiune în SUA? Semnalele de alarmă au fost trase

Un sistem de avertizare timpurie pentru recesiuni ar valora trilioane de dolari. Guvernele ar putea oferi stimulente economice exact la momentul potrivit; investitorii ar putea obține profituri frumoase. Din păcate, procesul de declarare a unei recesiuni este prea lent pentru a fi util. În Statele Unite, Biroul Național de Cercetări Economice (National Bureau of Economic Research), poate lua, de obicei, și luni de zile pentru a cădea de acord cu privire la stadiul unei potențiale recesiuni, deși alte țări se bazează pur și simplu pe datele privind PIB-ul, care sunt publicate cu întârziere.

Astfel, cei care monitorizează recesiunile au dezvoltat reguli empirice. Multe dintre acestea indică acum probleme pentru America. După explicațiile oferite recent de The Economist, cea mai cunoscută este Regula Sahm, care a fost declanșată la începutul acestei luni și care a creat o bună parte din haosul de pe 5 august. Potrivit acestui principiu, se caută o creștere bruscă și rapidă a șomajului, alarma sunând atunci când media pe trei luni a ratei șomajului crește cu cel puțin o jumătate de punct procentual peste minimul său din ultimele 12 luni.

Alți observatori ai recesiunilor se uită la piața obligațiunilor. Istoric, o curbă a randamentului inversată — când ratele dobânzilor pe termen lung scad sub cele pe termen scurt — a precedat recesiunile. Dar inversările pot apărea cu un an sau mai mult înainte de o recesiune reală; de fapt, cea mai recentă a început în vara anului 2022. Momentul pentru a intra cu adevărat în panică a fost atunci când o curbă a randamentului inversată se „dezinversează”, explică The Economist. Curba randamentului 2s-10s, care compară ratele obligațiunilor pe doi și zece ani ale Trezoreriei americane, se apropie de dezinversare de luni de zile, spun jurnaliștii britanici. Acum este la doar 0,2 puncte procentuale distanță.

Potrivit concluziei ultimei analize citate, practic, recesiunea nu este încă în floare în Statele Unite, dar în condițiile în care piețele de acțiuni tind să crească, „investitorii trebuie să facă lucrurile absolut perfect, nu doar aproximativ corect” în perioada următoare.

Adrian Codîrlașu, vicepreședinte CFA România: „O recesiune în SUA și Europa ne prinde exact în situația în care nu ar trebui să fim”

În acest context economic global complex, în care piețele americane sunt în prag de revenire, dar climatul economic în general este atât de marcat de volatilitate, încordarea României din punct de vedere macroeconomic și fiscal ar trebui să fie maximă. „În SUA a crescut riscul de recesiune, e adevărat, dar nu ca scenariu de bază pentru economia americană. Scenariul de bază e tot că va crește. E adevărat totuși că a crescut riscul de recesiune - ca de exemplu Goldman Sachs, una dintre cele mai importante bănci de investiții din SUA, întrevede încă o creștere între 20 și 30% pentru anul viitor, și nici indicatorii nu arată recesiune. Însă a crescut riscul”, punctează Adrian Codîrlașu, analist economic și vicepreședinte CFA România, validând teoriile expuse de economiștii străini. Potrivit acestuia, bursele deja sunt la cote maxime de creștere și destul de mulți indicatori arată că e cumva mai bine. „Însă nu m-ar surprinde dacă ar mai fi o corecție pe piața americană, care se va vedea automat și în Europa. Odată ce am trecut pe un alt regim de volatilitate, după momentul de la începutul lunii august, această volatilitate mă aștept să rămână ridicată în timp.”

Adrian Codîrlașu a explicat, vizavi de Indicatorul Sahm al americanilor, că acesta încă nu arată recesiune și nici cei care l-au creat nu cred că va fi, însă se vede o deteriorare a pieței muncii și că probabilitatea de recesiune a crescut simțitor după 5 august.

„Piețele europene automat vor urma ceea ce se întâmplă în Statele Unite și acest lucru se vede în Germania unde economia chiar dă semne de recesiune, țara fiind economia principală a UE. Iar o recesiune în SUA și în Europa ne-ar afecta pe noi puternic. Pentru că ne prinde exact în situația în care nu ar trebui să fim, cu un deficit extrem de ridicat și cu o creștere modestă anul acesta. Cu un deficit bugetar spre 8%, nu reușim decât o creștere de poate 1%, iar anul viitor, în lipsa unor măsuri fiscale, riscăm o marjă și mai mare de deficit. În acest context, chiar și în condiții normale avem un risc de recesiune în România, dacă vine și o recesiune externă, atunci cu siguranță șansele sunt mari să intrăm mai repede, și cu un spațiu fiscal inexistent, ba chiar întins la maximum. Nu ne va fi bine”, a conchis economistul.

Problemele economiei SUA au ecouri peste ocean. Cum plănuiesc cei doi candidați la Casa Albă să repună pe picioare economia americană

Kamala Harris, preferata democraților pentru candidatura la Casa Albă, și-a prezentat recent agenda economică și a reiterat angajamentul de a respecta independența Rezervei Federale (Fed). A anunțat și ambiția de a elimina barierele în sectorul construcțiilor de locuințe și a făcut promisiuni cu privire la construirea a trei milioane de case accesibile pentru a îmbunătăți situația crizei locuințelor din țară.

Potrivit unei analize Wall Street Journal, Kamala Harris vine cu propunerea de a impune controale de prețuri asupra alimentelor, acesta fiind și cel mai recent semn că un consens economic bipartizan de la Ronald Reagan încoace (rate scăzute ale impozitelor, reglementări moderate, comerț liber) nu mai este fezabil. Democrații s-au deplasat spre stânga, iar mulți republicani au devenit populiști economici, punctează publicația americană. Iar susținerea controalelor de prețuri de către Harris se încadrează perfect în viziunea candidatei democrate, care se declară ostilă față de profitul corporativ, pe care îl vede ca exploatarea lucrătorilor și consumatorilor.

De-a lungul spectrului politic, economiștii înțeleg că o persoană obișnuită nu poate avea mai multă putere de cumpărare și că națiunea, în ansamblu, nu poate deveni mai bogată fără o producție mai mare, explică WSJ. Aceasta provine dintr-o productivitate mai mare, inovare tehnologică și o creștere a muncii. În ultimele decenii, republicanii au propus scăderea ratelor marginale ale impozitelor pe economisire, investiții și muncă pentru a încuraja activitatea antreprenorială și pentru a extinde producția din sectorul privat. Democrații au susținut în general ideea că investițiile sporite trebuie făcute de guvern – de exemplu, în educație și infrastructură. Ei au minimalizat descurajarea muncii asociată cu rate mai mari ale impozitelor și o rețea de siguranță socială mai generoasă, dar au operat în cadrul unei piețe libere. Până de curând, ambele partide au sprijinit în mare parte banii „sănătoși”, comerțul liber și reglementarea moderată.

Cu toate acestea, deplasarea democraților spre stânga și îmbrățișarea populismului de către republicani amenință să deschidă o eră de decizii politice contraproductive care ar putea reduce creșterea economică a Americii și nivelul de trai, arată publicația americană. Când administrația Biden-Harris a distribuit prea mulți bani în timpul pandemiei, a rezultat o creștere nepopulară a inflației. În răspuns, Harris propune interzicerea creșterilor de prețuri. Dar cum plafonările de preț sunt deosebit de controversate și majoritatea economiștilor au explicat de-a lungul timpului (inclusiv la noi în țară) că nu funcționează, mediul de afaceri se confruntă cu costuri mai mari ale inputurilor din cauza inflației și nu pot supraviețui vânzându-și produsele în pierdere.

„Vestea bună este că dna Harris ar putea ști mai bine. Propunerea ei vagă de vineri pare să fie concepută pentru a se proteja politic de problema inflației. Totuși, nu este deloc clar dacă doamna Harris crede în piețele libere. Ea a criticat profiturile corporative, fie în domeniul sănătății, energiei sau serviciilor financiare. Dacă nici măcar piața extrem de competitivă a alimentelor, cu marje de profit minuscule, nu ar trebui lăsată la forțele pieței, ce industrie ar trebui? Agenda ei economică include controale de prețuri, costuri mai mari ale energiei, costuri record ale reglementărilor asupra sectorului privat și o serie de ajutoare guvernamentale. Va rezulta aceasta în producție mai mare?”, întreabă WSJ.

Pe de altă parte, potrivit Financial Times, fostul președinte a transmis clar că vrea să aibă un cuvânt de spus în materie de politică monetară (…) În plus, populismul său economic merge dincolo de noțiunile cunoscute și respinse, precum faptul că taxele vamale se reverberează asupra consumatorilor americani, prin prețuri mai mari. Potrivit FT, intenția lui Trump de a impune tarife comerciale este ”periculoasă pentru economia SUA și pentru cea mondială”.

Astfel, rezultatul post-electoral este puternic incert, nu doar referitor la cine ar câștiga, ci și la nivelul aplicării măsurilor și puterii legislative de a face acest lucru. În acest context, se mențin riscurile de volatilitate în următoarele luni, confirmă presa americană.

