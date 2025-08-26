Lovitură economică pregătită de Uniunea Europeană. În ce țări vrea să își extindă sfera de influență

Lovitură economică pregătită de Uniunea Europeană. În ce țări vrea să își extindă sfera de influență
Lovitură economică

Comisia Europeană pregătește un acord strategic prin intermediul căruia piața unică europeană ar putea cunoaște o extindere semnificativă, în contextul relațiilor comerciale înghețate cu Rusia și din ce în ce mai precare cu SUA și China.

Mai multe țări ale Uniunii Europene fac presiuni pentru a lansa un viitor acord strategic al blocului comunitar privind Marea Mediterană.

Se urmărește să fie eliminate barierele comerciale cu anumite state din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, care au urma să fie ”aliniate la regulile pieței unice a UE”.

Interese strategice semnificative

Propunerea este prezentată într-un rezumat pregătit de Comisia Europeană înainte de aprilie 2025, care conține contribuții ale statelor membre ale UE, țărilor partenere și părților interesate cu privire la viitorul Pact pentru Mediterana, scrie Euronews, cu citarea Risco.ro.

Diversificarea schimburilor comerciale, după îndepărtarea de Rusia și China, a fost subliniată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, încă de la începutul celui de-al doilea mandat al său.

Pactul pentru Mediterana, care urmează să fie prezentat de executivul UE la mijlocul lunii octombrie, are ca scop stabilirea unei combinații de acorduri bilaterale existente și noi între UE și anumite țări mediteraneene, în diverse sectoare.

Pactul se referă la Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Tunisia și Siria.

”Consultările vor încerca, de asemenea, să includă perspectivele vecinilor, în special ale țărilor din Golf și ale Turciei, recunoscând interesele strategice semnificative, contribuția și influența lor în regiune”, se arată în document.

Eliminarea barierelor comerciale

Prin intermediul acestei inițiative, Comisia Europeană urmărește să consolideze integrarea în regiunea mediteraneeană, în special având în vedere instabilitățile comerciale cu aliații tradiționali, precum Statele Unite.

”Multe state membre ale UE propun modernizarea acordurilor existente și eliminarea barierelor comerciale, cu apeluri la alinierea la regulile pieței unice și la sprijinirea convergenței în sectoare precum cel digital, energetic, de mediu și al standardelor de muncă”, precizează documentul.

Nu este însă prima dată când Bruxelles-ul încearcă să lanseze integrarea comercială între țările mediteraneene.

În 1995, cu ocazia așa-numitei ”Declarații de la Barcelona”, partenerii au convenit să creeze o zonă euro-mediteraneeană de liber schimb (EMFTA), care nu a fost niciodată realizată.

UE are deja un acord comercial preferențial cu țările mediteraneene, subliniat în Regula de origine preferențială paneuro-mediteraneeană, cunoscută sub numele de Convenția PEM, un acord comercial multilateral care armonizează regulile de origine.

Convenția respectivă include țările UE, membrii AELS, Balcanii de Vest, partenerii mediteraneeni, Georgia, Ucraina și Republica Moldova.

Însă documentul referitor la Pactul Mediteraneean indică faptul că statele membre ale UE încearcă să extindă legăturile comerciale cu regiunea.

