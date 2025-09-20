Un nou retailer important face angajări în România. Ce salarii le promite angajaților

Un nou retailer important face angajări în România. Ce salarii le promite angajaților
Lanțul de magazine olandez Action, cunoscut pentru prețurile sale extrem de reduse și sloganul „1.500 de produse sub 5 lei”, își continuă expansiunea în România. După ce a anunțat deschideri la Pitești, București, Cluj-Napoca, Arad și Oradea, compania recrutează acum personal și pentru noile locații din Bragadiru, Hunedoara și Râmnicu Vâlcea.

Cât câștigă angajații Action în România

Potrivit anunțurilor de recrutare, salariile pentru lucrătorii comerciali variază în funcție de normă și locație. În Hunedoara, angajații part-time vor primi între 1.300 și 2.020 de lei net pe lună, iar cei full-time vor începe de la 2.850 de lei. La Bragadiru, salariile sunt ceva mai mari: între 1.500 și 2.250 de lei pentru part-time și aproximativ 3.150 de lei net pentru full-time.

Pentru posturile de manager adjunct de magazin, compania oferă între 3.900 și 4.200 de lei net, însă candidații trebuie să aibă minimum un an de experiență într-un rol de coordonare, de preferat în retail.

Pe lângă salariu, angajații beneficiază de 22 de zile de concediu pe an, tichete de masă, asigurare medicală privată și reduceri de 15% la produsele din magazinele Action. Compania promite „stabilitate și siguranță”, într-un context în care competiția directă cu Pepco și Kik se anunță dură.

