2011- un an in care agricultura va fi compromisa?

Faptul ca agricultura romaneasca este la pamant si ca fermierii se plang ca statul nu face nimic pentru a stimula acest sector nu mai este de multa vreme o noutate. Cu toate acestea, agricultorii spera ca macar vremea sa tina cu ei, pentru ca productia din 2011 sa fie mai buna decat cea din acest an.

Cum la mijloc de noiembrie temperaturile sunt de peste 20 de grade Celsius, femierii spera sa fi facut un pact cu anotimpul rece si se ne "ierte" de ingheturi care sa afecteze culturile.

Pe de alta parte, specialistii avertizeaza ca, in momentul in care frigul se va asterne brusc peste culturile de toamna care au germinat, recolta din 2011 ar putea sa fie partial pierduta.

"Mi-e greu sa preconizez cum va fi anul agricol 2011. Este adevarat ca temperaturile de acum au facut ca graul sa incolteasca. Este nevoie de o patura solida de zapada pentru a se pastra apa in sol. Daca va da un inghet, productia agricola va fi compromisa", a declarat Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicale din Industria Alimentara (FSIA), pentru Ziare.com.

Opinia acestuia este impartasita si de presedintele Agrostar Stefan Niculae care arata ca o iarna cu ger inseamna distrugerea recoltelor.

In acelasi timp, desi vremea este favorabila si prognoza meteo pe termen mediu nu este ingrijoratoare, temperaturile mari favorizeaza dezvoltarea daunatorilor.

"Din pacate pentru noi, chiar daca toamna este tarzie, perioada de insamnatare s-a cam terminat si probabil ca orice se seamana in perioada asta va avea o vegetatie mult mai lenta. Nu ar mai fi indicat sa semanam grau in aceasta perioada a anului, chiar daca timpul ne permite. Pe de alta parte, caldura excesiva favorizeaza aparitia daunatorilor. Si asa noi avem zone in tara unde avem foarte multi daunatori si din pacate nu avem programe de combatere a lor", a mai spus seful Agrostar.

Pentru ca cerealele sa nu fie compromise, pe langa o iarna blanda, ar mai fi nevoie si de ceva precipitatii, fie sub forma de zapada, fie sub forma de ploaie, potrivit specialistului.

"Ar fi fost bine sa ploua putin, pentru ca ce am pus in pamant, si ma refer aici in special la cereale, la grau si la orz, ar fi fost bine sa aiba apa, sa aiba un nivel de umiditate a solului care sa asigure o vegetatie corecta. Speram sa avem precipitatii, sa avem ploi in aceasta iarna, pentru ca, in conditiile nu care nu vom avea precipitatii nu vom avea o buna vegetatie a plantelor", a adaugat acesta.

Desi productia de grau de anul viitor este pusa sub semnul intrebarii, mai ales din cauza vremii, nici suprafata cutivata nu pare sa ne ajute.

"Dureros este ca noi din nou nu am reusit sa cultivam suprafete mai mari de cereale. Si daca in acest an Romania ar fi avut o productie de grau mai mare de 5,7 milioane de tone, atunci probabil nu am mai fi discutat de majorari de preturi la paine si probleme legate de importuri si exportui la grau. Din pacate, Ministerul Agriculturii nu se mai ocupa de foarte mult timp de asigurarea unei securitati alimentare a populatiei", a acuzat liderul Agrostar.

Mai mult, agricultura romaneasca este subrezita si din cauza faptului ca toate subventiile pe 2011 sunt diminuate. Potrivit lui Stefan Niculae, subventia la hectar a fost diminuata la 117 euro cand avem dreptul la 160 de euro la hectar, subventia pe cap de animal la bovine s-a redus la 100 de euro, iar la ovine s-a redus la 9 euro.

Subventii pentru agricultura bio

In ciuda tuturor acestor nemultumiri, exista sansa ca fermierii romani sa primeasca, incepand din 2011, un sprijin pentru culturile ecologice ce ar putea ajunge pana la 400 de euro pe hectar.

Ajutorul vine in conditiile in care, pana de curand, Romania a fost singura tara europeana care nu primea subventii pe hectar pentru culturile bio.

"Sunt binevenite orice tipuri de ajutoare, dar in primul rand noi ar trebui sa ne concentram pe agricultura traditionala, pentru ca in aceasta perioada grea de criza eu cred ca Romania ar fi putut sa isi consolideze o strategie legata de producerea de cereale si materii prime animaliere, pentru ca majoritatea tarilor au probleme cu asigurarea unor oferte consistente de produse agroalimentare si mentinerea unui pret corect.

In toate tarile exista majorari cu 1-2% ale pretului la alimente, chiar in unele tari s-au luat masuri pentru stabilizarea acestui pret. Din pacate, Romania, in loc sa valorifice acest potential extradinar de mare si sa ia masuri concrete de cultivare a suprafetei arabile, asistam in acest an la diminuari de subventii, ceea ce va duce la mari disfunctionalitati in aceste domenii", a precizat Stefan Niculae, pentru Ziare.com.

Conform acestuia, pentru ca vom avea o suprafata mica cultivata cu cereale, vom ramane dependenti de importuri si vom avea din nou mari suprafete nelucrate si pierderi masive la bugetul de stat, deci si pierderi de locuri de munca.

"Ca un paradox, anul trecut am avut un miliard de euro la exportul de ovine si, in loc sa mentinem trendul si sa incurajam acest sector, din pacate, ii taiem subventiile", a mai spus el.

Pagube majore provocate si de inundatii

Din cauza inundatiilor, o proportie de 90% din legume vor fi aduse din import in urmatoarea perioada, ceea ce va duce, potrivit specialistului, la majorari de pret de 5-10%. Productia de cartofi, una dintre putinele productii de legume care ne ajungea de la un sezon la altul, a fost si ea afectata.

"In acest an, toate tarile Uniunii Europene, inclusiv Romania, au traversate perioada destul de grele din punct de vedere al climei. Harghita si Covasna, doua judete mari producatoare de cartofi, au avut o productie cu 60% mai mica fata de anul trecut. In Suceava la fel, unde au fost inundatii. Productia interna de cartofi ne va mai ajunge maxim 2 luni de zile. In aceste conditii pretul la cartof a crescut destul de mult si, daca vom importa, trendul va continua", a precizat Stefan Niculae.

Pe langa problemele legate de inundatii, faptul ca cererea de cartofi este mare comparativ cu oferta, cresterea de pret este doar un lucru ce regleaza piata.

"In urma cu doua luni era inceput de sezon, iar productia s-a dovedit a fi proasta, mai ales din cauza inundatiilor. Problema este ca cererea este mai mare decat oferta, iar cresterea de pret este o chestie care regleaza piata. Romania este o tara atipica, nu exista concurenta printre producatori", a spus, la randul sau, si Dragos Frumosu.

