Romania va avea in 2021 un an agricol de exceptie. Explicatiile data de specialistii in agronomie

Anul trecut, spre exemplu, luna iunie 2020 a fost una deosebit de ploioasa, dar au fost furtuni si concentratii mari de precipitatii in timp scurt.Specialistii admit ca sunt conditii pentru culturi foarte bune toamna viitoare, dar isi pastreaza un optimism rezervat. "Agronomii au o vorba, mai ales cand vine vorba de culturile paioase de toamna: pana nu recoltam, tot ce vedem pe teren e iarba. Doamne fereste! - dar o calamitate poate veni oricand", a declarat conf.dr. Denis Topa, decan al Facultatii de Agricultura de la USV Iasi.Decanul a precizat ca toate probele analizate din campurile experimentale ale universitatii arata ca rezerva de apa din sol este la un nivel mediu spre ridicat. Ceea ce inseamna, spune conf.dr. Denis Topa, ca exista premisele unor productii foarte bune de cereale paioase de toamna: pe campurile USV sunt plantatii de grau de toamna, dar fermierii au raportat si ca la orzoaica de toamna lucrurile arata mai bine ca in ultimii 10 ani. "Putem vorbi de productii foarte bune, a fost un debut bun de an calendaristic, o primavara buna, cu precipitatii mai mult decat favorabile. M-am uitat pe datele furnizate de statia meteo automata de la noi din ferma, fata de anul trecut, din septembrie 2020 si pana acum au plouat cam 500 de mm/ metru cub, in timp ce in perioada septembrie 2019 - aceeasi perioada ca acum in 2020, au fost circa 380 de mm, dar care a fost neuniform distribuita", a precizat conf.dr. Denis Topa.Profesorul spune ca nu doar turistii, ci si agronomii asteapta acum un pic de vreme buna. Este nevoie de caldura, spune el, fiindca toate culturile sunt putin intarziate. Iar in lunile care urmeaza va mai fi nevoie de ploaie, dar distribuita uniform in toate lunile verii. Spre exemplu, pentru porumb este important sa ploua macar 40-55 de mm, in luna mai, dar si in iulie. "Seceta de anul trecut nu s-a simtit la fel in toata regiunea - anul trecut, din discutiile cu fermierii, am vazut ca au fost ploi localizate - pe o parcela a plouat intr-o zi, 200 de metri mai incolo a fost lipsa completa. Dar am fost anul trecut in ferme din sudul Moldovei, la Galati, Braila, si va spun drept ca sunt fermieri care au luat in primavara decizia sa intoarca culturile de toamna si sa semene floarea soarelui si porumb, sperand sa obtina ceva, si care nu au recoltat niciun bob", a declarat conf.dr. Denis Topa, citat de Ziarul de Iasi