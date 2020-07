AFIR pune la dispozitie peste 43,7 de milioane de euro pentru proiecte de investitii in infrastructura de irigatii

"Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primeste incepand de astazi, 1 iulie 2020, ora 09:00, cereri de finantare a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii secundare de irigatii, prin submasura 4.3componenta infrastructura de irigatii (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunarii) din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020). Fondurile disponibile pentru aceasta componenta a submasurii se ridica la 43.700.259 euro", a informat AFIR.Depunerea Cererilor de finantare pentru submasura 4.3 - irigatii se va face pana pe data de 30 septembrie 2020, ora 16:00, online pe site-ul AFIR, de catre beneficiarii eligibili, respectiv de catre Organizatiile Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole conform legislatiei in vigoare sau de catre Federatiile Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (FOUAI)."OUAI/ FOUAI pot depune cereri de finantare numai in masura in care sunt detinatori de infrastructura secundara de irigatii preluata prin protocol sau proces verbal de predare-primire ori alte documente (acest tip de infrastructura este definita conform Legii nr. 138/ 2004 a imbunatatirilor funciare, cu modificarile si completarile ulterioare)", precizeaza agentia.Fondurile europene disponibile prin submasura 4.3 pentru componenta infrastructura de irigatii sunt 100% nerambursabile, iar valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 1 milion de euro.Achizitia de echipamente de irigat pentru OUAI-uri/ FOUAI-uri este limitata la un procent de maximum 30% din valoarea totala eligibila a proiectului, din care s-a scazut valoarea aferenta echipamentelor de irigat.Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, solicitantii de fonduri nerambursabile au la dispozitie Ghidul solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul AFIR, la sectiunea "Investitii PNDR" in pagina dedicata submasurii 4.3.