Cum moare agricultura romaneasca in miros aromatic. Cifrele care arata dezastrul: producem putin si prost

Romania, exemplu prost pentru agricultura europeana

Romania finanteaza recoltele de fenicul si coriandru

* sa fie inregistrati in registrul unic de identificare (RIU) si sa detina cod unic de inregistrare atribuit de catre APIA;

* sa depuna cerere de inscriere in program;

* sa utilizeze o suprafata cumulata de minimum 1 ha cultivata exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau mustar sau o suprafata cumulata de minimum 0,5 ha cultivata exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru; sa obtina productiile minime corespunzatoare culturii infiintate;

* sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu plante aromatice, in anul 2021;

* sa livreze productiile de plante aromatice catre unitati de industrializare/procesare inregistrate pentru siguranta alimentelor.

Ministerul sustine si cultivarea usturoiului

Asta dupa ce ministerul a postat pe site-ul propriu un proiect de lege prin care vrea sa dea bani celor care cultiva busuioc, fenicul sau cimbru."Romania avea un singur institut pe plante aromatice si medicinale iar pe acela l-am terminat. Ce sa mai zic. Ministerul trimite legile la Camera Deputatilor si de abia apoi are intalniri cu noi. Ideea este de a face o legislatie cat mai corecta pentru a merge mai departe cu totii. Dar cand tu trimiti legile cu doua zile inante sa te intalnesti cu noi unde mai este parteneriatul? Nu esti tu guvernant intr-o barca si noi agricultorii in alta", au spus reprezentantii agricultorilor.Potrivit fermierilor, in Romania nici nu ai asolament pentru asa ceva."Facem cum am facut la programul Tomata. Dai subventie de 4 lei la kg, si in piata gasesti rosii din Spania cu 3 lei. Cum fac eu fata, ca fermier? Noi nu stim sa facem un management financiar, nu stim sa citim statistici . Si daca nu stim, haideti macar sa luam statistica europeana. Din deficitul de la nivel national 2 miliarde de euro sunt din produse agro-alimentare", mai spun surse din LAPAR.Al doilea mare exportator de produse agro-alimentare in Romania este Ungaria."Dar ei au 5,3 milioane de teren arabil, noi avem 10 milioane de hectare. Eclar ca noi nu avem o strategie agricola . Noi avem 33% dintre fermierii la nivel european si producem decat 3,3%. Olanda are 0,5% dintre fermierii la nivel european si produce 6,6% din ce se produce la nivel european. Eu vin cu acesti bani in piata, e clar ca nu fac decat sa creez inflatie ", mai spun fermierii.Potrivit unui proiect al Ministerului Agriculturii, fermierii romani vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 3.400 de euro/hectar (ha), respectiv 2.600 de euro/ha, pentru cultivarea de cimbru si, respective, busuioc.Banii vor veni printr-o schema noua de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de plante aromatice.De asemenea, vor fi sprijiniti si cei care cultiva fenicul, cu 200 euro/ha, mustar - 150 euro/ha si coriandru - 100 euro/ha. In cazul culturilor de cimbru si busuioc, suprafata cultivata trebuie sa fie de minimum 0,5 ha.Astfel ca, proiectul spune ca productiile minime prevazute pentru acordarea ajutorului de minimis sunt de 4.000 de kilograme (kg) de planta proaspata/0,5 ha sau 650 kg planta uscata/0,5 ha pentru busuioc; 4.000 kg planta proaspata/0,5 ha sau 1.000 kg planta uscata/0,5 ha pentru cimbru; 800 kg samanta/ha pentru coriandru; 650 kg samanta/ha pentru fenicul; 950 kg samanta/ha pentru mustar.Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis sunt de maximum 6 milioane de lei, echivalentul sumei de 1,231 milioane de euro, acestea fiind asigurate din bugetul acestui an al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale."Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de inscriere in program si in cele doua exercitii financiare precedente", arata proiectul ministerului.In situatia in care dupa centralizarea tuturor situatiilor privind sumele necesare reprezentand ajutor de minimis se constata depasirea sumei maxime prevazute, valoarea ajutorului de minimis care se acorda per beneficiar se reduce proportional in vederea incadrarii in bugetul alocat.Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, pentru sustinerea productiei de plante aromatice, producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator valabil pana la 31 decembrie 2021 si persoanelor fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale si producatorilor agricoli persoane juridice.Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru productia de plante aromatice, beneficiarii trebuie:Zilele trecute, Guvernul a aprobat programul de sustinere a productiei de usturoi, acordand un ajutor de minimis de maximum 15 milioane de lei in acest an.Actul normativ aprobat stabileste valoarea ajutorului de minimis in lei care se acorda beneficiarilor in anul 2021, respectiv 3.000 euro/ha la cursul de schimb stabilit de Banca Centrala Europeana, la data de 30 septembrie 2020; resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021, respectiv maximum 15 milioane de lei, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 3,078 milioane de euro, care se asigura din bugetul MADR pe anul 2021.De asemenea, au fost stabilite atat perioada in care se va realiza valorificarea productiei (15 iunie - 22 noiembrie) cat si termenul de depunere a documentelor justificative, respectiv pana la data de 29 noiembrie.Pentru a fi considerati eligibili in cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, producatorii agricoli trebuie sa detina o suprafata cultivata cu usturoi de minimum 3.000 mp si sa obtina o productie de minimum 3 kg usturoi/10 mp.In 2020, in Romania s-au cultivat 1.325 hectare cu usturoi, cu ajutorul financiar pentru usturoi, iar la nivel national, suprafata totala cultivata cu usturoi a fost de 9.389 hectare