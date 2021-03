Romanul care creste bizoni pentru carne. Pretul impresionant al produsului cu doza mica de colesterol si continut mare de fier

Ce afacere pune la cale

Cea mai mare ferma de bizoni din Europa se afla la Salonta

Pe un teren de 24 de hectare de pasune, pe care l-a concesionat de la Primaria Tataranu, Avram creste in prezent 40 de bizoni de rasa, o mai veche dorinta a sa.Economist la baza, fermierul spune ca a vrut sa mearga pe o anumita nisa la animale, in conditiile in care piata este suprasaturata de produse obtinute de la vaci, oi, porci. Iar din acest punct de vedere, bizonii au reprezentat alternativa perfecta pentru el.A studiat patru ani tot ce se putea despre bizoni, considerati fratii americani ai celebrilor zimbri romanesti, iar in urma cu doi ani norocul i-a suras.A reusit sa cumpere 21 de bizoni de la un afacerist din Austria care are cea mai mare ferma de bizoni din Romania, la Salonta. Intre timp, a reusit sa-si dubleze efectivele. Spune ca intretinerea lor este foarte usoara, bizonii fiind animale care se intretin singure."Am pornit cu 20 de femele si un mascul, echivalentul unei turme si azi am 40 de bizoni. Sunt niste animale foarte frumoase, care se cresc singure, in libertate si mananca ce se gaseste in natura. De aici si calitatea carnii, care este una exceptionala. Bizonii mai au calitatea ca se adapteaza la orice fel de clima, nu sufera nici de caldura, nici de frig vreodata. Tot terenul este imprejmuit cu gard de vanatoare la exterior si gard electric in exterior, prin urmare nu este nici un pericol", ne spune Razvan Avram.Daca in cei doi ani de cand are bizoni si-a concentrat atentia pe sporirea efectivului, din acest moment fermierul se gandeste sa treaca la urmatoarea etapa, aceea a sacrificarii si valorificarii.Carnea de bizon este una speciala, sanatoasa, fara grasimi, plina de proteine, cu colesterol mic si continut mare de fier. Si la mare cautare, in ciuda pretului mare. Ne spune ca in vara va incheia contracte cu restaurantele din Romania si nu numai, unde pretul unui kilogram de carne de bizon este cuprins intre 100 si 150 de euro. Muschiul poate ajunge pana la 300 de euro kilogramul."Un bizon se sacrifica dupa varsta de trei ani, cand are in jur de 700 de kilograme. El poate ajunge pana la o greutate de 1.300 de kilograme si traieste chiar si 40 de ani", spune Razvan Avram.Ferma lui Razvan Avram se afla in satul Bordeasca Veche, iar locul a devenit un adevarat loc de pelerinaj pentru curiosi, pentru ocazia rara de a vedea exemplarele exotice. Razvan spune ca oricine poate veni sa-i vada, fara nicio taxa, singurul handicap fiind ca se ajunge la ferma traversand un camp.In Romania, in judetul Bihor, la Salonta, exista de opt ani cea mai mare ferma de bizoni din Europa. Aici, un investitor austriac creste 800 de bizoni, in conditiile in care pe tot continentul se apreciaza ca nu sunt mai mult de 5.000 de exemplare.Austriacul Hannes Bohinc, care a pornit in afacere la el in tara acum 30 de ani, a investit 20 de milioane de euro in cei opt ani de cand si-a deschis ferma la Salonta, unde are parte de o clima si un teren asemanatoare cu cele din stepele americane.Ferma este intinsa pe 3.000 de hectare de teren, din care 850 de hectare sunt pentru tarcurile bizonilor, dotate cu adapatori speciale pentru apa, incalzite pe timp de iarna si racordate la o retea de conducte alimentate dintr-un put propriu. Carnea de bizon se vinde in carcasa, direct din ferma si este cotata mai bine decat vita Angus. Austriacul exporta carnea in toata lumea, iar in Romania are comenzi de la restaurante.