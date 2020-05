Bloomberg: Lumea are prea mult grau, stocurile vor ajunge la un nivel record in 2020

Ziare.

Desi o serie de mari furnizori precum Rusia si Romania au limitat exporturile pentru a-si proteja livrarile interne, iar unele masuri sunt in continuare in vigoare, acestea nu au avut un impact major asupra comertului, iar livrarile ar urma sa continue sa creasca.In conditiile in care multe tari se asteapta la recolte mari,si vor urca si mai mult in 2021."Nu au fost foarte multe intreruperi pe partea de oferta. Ceea ce am vazut pe piata de grau a fost foarte similar cu ceea ce am vazut la nivel de retail. A fost un element clar de panica", dupa care a devenit evident ca va fi, spune James Bolesworth, director la CRM AgriCommodities.Dupa ce preturile au crescut in luna martie, dupa ce consumatorii au facut stocuri de produse de grau, iar tari precum Rusia, Romania si Kazahstan au decis sa limiteze exporturile,. In consecinta, cotatiile futures au coborat la cel mai scazut nivel de dupa luna octombrie.Motivul este acela ca atentia investitorilor s-a indreptat spre marile recolte preconizate in tari precum Rusia si Canada. Datele guvernului american arata ca productia mondiala de grau ar urma sa creasca cu 0,5% in sezonul urmator, astfel ca stocurile mondiale se vor majora cu 5% pana la 310,1 milioane de tone, echivalente cu aproximativ cinci luni de cerere globala."Se pare ca vom avea un nou sezon consistent in ceea ce priveste aprovizionarea cu grau. Nu trebuie sa fim ingrijorati", sustine Ole Hansen, analist la Saxo Bank A/S.Cotatia graului este influentata si de faptul ca pandemia de coronavirus a dus la diminuarea consumului de cereale. Pe langa afacerile pierdute odata cu inchiderea restaurantelor,, iarAceasta inseamna stocuri mai mari de porumb, ceea ce pune presiuni suplimentare asupra graului.Cu toate acestea, exista in continuare un risc pe care guvernele nu il pot controla: vremea. De exemplu, seceta recenta a pus in pericol randamentele in zona Marii Negre si Europa Occidentala, in timp ce seceta din Nordul Africii va duce la cresterea necesarului de importuri in regiune.Orice impact major al vremii asupra recoltelor ar putea determina unii furnizori importanti sa prelungeasca sau chiar sa reintroduca restrictiile la export, in special daca criza coronavirusului va persista.Chiar si asa, limitarea vanzarilor dintr-o regiune ar putea determina alti furnizori sa intervina pentru a acoperi golul.In pofida unei recolte mai mici preconizate pentru acest an, ploile care au cazut recent in Franta, cel mai mare exportator de grau din UE, au ajutat la imbunatatirea situatiei in teren."Am spus intotdeauna ca luna iunie este cruciala pentru recolta de grau", a subliniat Philippe Heusele, presedintele grupului de lobby France Export Cereales. Potrivit acestuia, restrictiile introduse in alte parti ale lumii au aratat clientilor ca pot avea incredere in livrarile de grau francez.