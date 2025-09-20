Ciolos promoveaza noua Politica Agricola Comuna

Joi, 18 Noiembrie 2010, ora 19:31
1344 citiri
Ciolos promoveaza noua Politica Agricola Comuna
Foto: Arhiva

Comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala, romanul Dacian Ciolos, a declarat ca sustinerea micilor producatori agricoli este o necesitare reala, nu o ambitie politica si a explicat ca este necesara reducerea decalajelor dintre diferitele categorii de agricultori din diverse sectoare.

Cu prilejul prezentarii reformei PAC in fata Comisiei Europene, Ciolos a fost intrebat daca se va tine cont de solicitarile primite de la partenerii UE de a se renunta la politicile protectioniste privind fermierii europeni, informeaza jurnalistii de la Evenimentul Zilei.

Ciolos a raspuns ca alinierea noii Politici Agricole Comune (PAC) la rezultatele negocierilor internationale privind comertul nu reprezinta nici prioritatea, nici responsabilitatea sa.

Noua PAC va propune un sistem al subventiilor agricole pe baze mai echitabile si durabile, reducerea la minim a masurilor de interventie pe piata si incurajarea agricultorilor ce acorda atentie protectiei mediului si utilizarii eficiente a resurselor naturale.

Totodata, se doreste plafonarea ajutoarelor acordate marilor exploatatii agricole, cu exceptia celor care genereaza un numar substantial de locuri de munca, si introducerea unui niivel minim al platilor pentru micii fermieri.

Aceste propuneri sunt in favoarea fermierilor romani, care primesc subventii mult mai mici comparativ cu competitorii lor din alte state europene.

Comunicarea sustinuta de Dacian Ciolos va fi examinata de Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor si Comitetul Economic si Social European si va fi insotita de o consultare publica. Pe baza acestor discutii, la jumatatea anului 2011, Comisia va face propuneri legislative concrete pentru perioada de dupa 2013.

#Dacian Ciolos, #Politica Agricola Comuna , #agricultura
