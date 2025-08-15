Ciolos: Romania va fi unul dintre putinii beneficiari ai bugetului pentru agricultura

Comisarul european pentru Agricultura, Dacian Ciolos, a afirmat marti ca Romania va fi unul din putinele state membre care vor beneficia de viitorul buget al Politicii Agricole Comune, urmand sa primeasca fonduri mai mari, dar trebuie sa-si defineasca o serie de obiective in raport cu UE.

"Romania va fi unul din statele membre, probabil putinele state membre, care va fi beneficiar al viitorului buget al Politicii Agricole Comune, deci care va avea o alocare bugetara mai mare decat in momentul de fata, atat pe primul pilon cat si pe partea de dezvoltare rurala", a spus Ciolos, in cadrul unei intrevederi cu membrii comisiilor reunite pentru Afaceri Europene din Parlament.

Comisarul european a subliniat insa ca Romania va trebui sa-si defineasca obiective in agricultura care sa tina cont de obiectivele mari ale UE in acest domeniu, respectiv securitatea alimentara, buna gestionare a resurselor naturale si coeziunea teritoriului rural.

Pe de alta parte, in ceea ce priveste politica de vecinatate si politica de relatii externe, Ciolos a spune ca UE va acorda o pondere mai mare in bugetul pentru perioada de dupa 2014 decat in perioada actuala acestui domeniu, iar Comisia considera importanta relatia de vecinatate cu estul.

In acest caz, Comisia Europeana va propune un instrument european de vecinatate pentru dezvoltarea agricola si rurala pentru finantarea proiectelor de dezvoltare in state precum Georgia, Ucraina si Republica Moldova, iar Romania va putea juca un rol important si aici.

Ads

"Vom folosi acest buget pentru politica de vecinatate si pentru a stimula dezvoltarea economica in aceste regiuni. (...) Cred ca este un element de interes pentru Romania, data fiind relatia privelegiata pe care Romania poate sa o aiba cu anumite tari din vecinatate si mai ales pe domeniul agricol. Romania ar putea contribui la aceste proiecte", a mai spus Dacian Ciolos.

Ads