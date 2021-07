Cum trebuie cultivate rosiile pentru a avea o productie cu 70% mai mare. Metoda inedita descoperita de cercetatorii din Iasi

Crescute astfel, rosiile se coc mai repede, sunt mai ieftine si mai sanatoase decat cele la care se folosesc substante chimice si mai ales stimulatori de crestere. Curentul de joasa tensiune ar putea fi o alternativa pentru legumele din sere.Firele de curent electric, cu o intensitate ce variaza intre 0,15 si 0,40 de volti, sunt conectate direct pe planta sau in sol. Ideea ii apartine lui Madalin Gheorghitoaie, doctorand la Universitatea de Stiintele Vietii din Iasi.Prin aceasta metoda inedita sunt stimulati hormonii naturali din rosie, care in foarte multe situatii, in culturile clasice, sunt perturbati de anumiti factori de mediu. Astfel, se evita substantele chimice periculoase pentru sanatate, la care sunt nevoiti sa apeleze legumicultorii.Citeste continuarea aici