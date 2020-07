Cum functioneaza sistemul anti-grindina in Romania. Fermier: "Se trage cu rachete la intamplare"

S-au tras rachetele cand nu trebuia

Aproape 2.500 de rachete trase in 3 luni

Ministerul Agriculturii, in razboi aviatic cu norii

Aproape 1,2 milioane de hectare de culturi, afectate de seceta

In conditiile in care agricultura locala se bazeaza preponderent pe interventie divina pentru recolte bune, anul acesta Dumnezeu pare ca si-a intors spatele. In acest timp, ministrul Agriculturii se lauda cu 2.500 de rachete antigrindina lansate in ultimele luni pentru a stopa fenomenele extreme.Lauda oficialilor este pusa de asemenea la pamant, precum recoltele, de declaratiile fermierilor. Potrivit acestora, sistemul national antigrindina este, in realitate, total deficitar, pentru ca utilizarea acestuia in forma actuala provoaca seceta."Inaintea perioadei ploioase din acest an, s-a tras cu rachete in norii care se formau spontan, cu incarcatura de precipitatii. Este clar ca nu am avut o evaluare detaliata a situatiei atmosferice in prealabil. Se trage si acum cu rachete la intamplare, de fiecare data cand se semnaleaza un front atmosferic cu o posibila incarcatura de grindina. Dupa tragere, acesta se disperseaza brusc, iar ploaia nu se mai formeaza", spune Adrian Mocanu , vicepresedintele Ligii Asociatiilor de Producatori Agricoli din Romania (LAPAR).Daca in zona noastra avem astfel de situatii odata la cateva zile, atunci toate ploile care se formeaza spontan sunt compromise."Din cauza acestui fenomen produs de sistemul antigrindina, mii de hectare de productie sunt distruse in fiecare an. Si asta pentru ca toate ploile care scapa de arcul carpatic sau care sunt formate spontan sunt indepartate cu rachete, astfel ca nu mai ajung in zona de campie a judetului Prahova", mai spune Mocanu.Agricultura cu tehnologie avansata este trasa in jos de planul "racheta" al ministerului."In perioada in care lucram cu o tehnologie foarte simpla, cu o singura fertilizare in toamna si una in primavara, niciodata nu am avut productii mai mici de 5-6 tone la hectar la grau si 10 tone la porumb. Acum, cu o tehnologie mult mai complexa, cu utilaje mult mai performante, abia facem 4-5 tone la grau si 6-8 la porumb, din cauza secetei", mai spune reprezentantul LAPAR.Sezonul de combatere a caderilor de grindina se deruleaza in perioada 15 aprilie-15 octombrie 2020, pentru toate unitatile din structura SNACP."Pana in acest moment, in intervalul 15 aprilie-3 iulie, unitatile de combatere a caderilor de grindina din cadrul SNACP au lansat in total 2.435 rachete antigrindina din UCCG Prahova, Oltenia, Timis, Moldova 1 Iasi, si Moldova 2 Vrancea, inregistrand o crestere semnificativa fata de perioada similiara din anii anteriori", spun oficialii ministerului Agriculturii.Oficialii se lauda ca aceste activitati au scopul de a "reduce riscul fata de fenomenele meteorologice periculoase pentru populatie, inclusiv pentru zonele de interes economic, culturile agricole, zonele urbane si rurale (protejarea cetatenilor) - respectiv protejarea fata de fenomene meteorologice precum grindina, ceata densa, tornadele si de a creste nivelul precipitatiilor in zonele de interes agricol".In urma cu cateva zile, ministrul Agriculturii, Adrian Oros , declara la Bistrita ca va folosi aviatia pentru a creste precipitatiile. Acesta are in plan sa faca doua centre zonale in Moldova si in Muntenia."Am prins si in programul de relansare economica utilizarea aviatiei pentru cresterea precipitatiilor. Vor fi doua centre zonale de coordonare, unul in Moldova si unul in Muntenia, care pot sa actioneze si pentru cresterea precipitatiilor, dar si ca sistem antigrindina", a spus ministrul.Si pentru ca a rezolvat problema cu avioanele, ministrul mai planuieste extinderea sistemului national antigrindina cu 150 de puncte de lansare, pentru ca suprafata protejata sa creasca la 3,5 milioane de hectare."Acum (n.r. - sistemul national antigrindina) are 100 de puncte de lansare si protejeaza cam 1,5 milioane de hectare ca suprafata, este nevoie ca acest sistem sa fie extins cu inca 150 de puncte de lansare, suprafata protejata extinzandu-se la 3,5 milioane hectare", a declarat Adrian Oros.Cifrele oficiale, prezentate chiar de ministerul Agriculturii, la inceputul lunii, arata ca 34.647 de fermieri, care detin 1,168 de milioane de hectare cu culturi infiintate in toamna anului trecut, au inregistrat pierderi din cauza secetei extreme.Din acest motiv, Executivul are in plan aprobarea unei scheme de ajutor de stat pentru despagubirea producatorilor agricoli ale caror culturi din toamna anului 2019 au fost afectate de seceta manifestata in anul agricol 2019-2020.Ajutorul de stat va acoperi 40% din cheltuielile eligibile pentru fiecare cultura, cu conditia ca suprafata calamitata sa fie de peste 30%. Suma pusa la bataie pentru despagubiri se ridica la aproape 1,1 miliarde lei.Cifrele nu sunt deloc imbucuratoare nici pe prognoza de recolte pentru ca Romania o duce asa "bine", incat anul acesta recolta de grau este prognozata sa fie sub media ultimilor 5 ani, cu peste 10%.