Cum se face un vin bun?

Multi viseaza sa guste un vin vechi si de calitate, insa putini sunt cei care stiu ce inseamna cu adevarat acest lucru si cum sa aprecieze o astfel de onoare, pana la urma. V-ati intrebat de unde incepe procesul pentru pregatirea unei astfel de licori?

Dan Boboc, presedintele Asociatiei Degustatorilor Autorizati din Romania (www.adar.ro), a declarat pentru Ziare.com ca orice vin inseamna viata, adica microrganisme si microelemente, asta insemnand ca un vin imbuteliat in acest an are alt gust peste un an pentru ca "apar reactii de esterificare in zona aceasta de lipsa aerului, anaerobioza". De aceea, spune el, trebuie sa stii de la inceput, inca de la culesul strugurilor, ce intentionezi sa faci.

Presedintele ADAR spune ca schimbarea gustului inseamna o evolutie pe curba lui Gauss, mai exact fiecare vin are o perioda de tinerete, maturitate, excelenta, dupa care incepe sa se duca pe curba de imbatranire. Important fiind faptul ca acesta trebuie consumat inainte sau pe varful lui de viata.

"Trebuie sa ne gandim la inceput ce fel de vin vrem sa facem. Pentru buna invechire, trebuie sa stii de unde culegi strugurii, trebuie sa ii iei pe cei mai sanatosi, sa vezi ce conditii ai avut in vara respectiva ca sa iti dea posibilitatea ca 10-15% din recolta sa o tratezi separat. Nu zici ca ai imbuteliat toata productia si 10% o pui deoparte sa se invecheasca", a spus Dan Boboc.

Pentru a intelege mai bine, acesta ne-a oferit exemplul anului 2005, cand a plouat foarte mult, iar din aceea productie nu se putea pune vin la invechit. De ce? Pentru ca este important ca la radacina vitei de vie sa nu stea apa, tocmai de aceea aceasta se cultiva pe dealuri.

"Pentru ca daca este pe teren plan, dupa ce ploua, cand iese soarele apa se evapora, iar vaporii de apa se duc pe partea inferioara a frunzelor. Acolo se dezvolta mucegai, ciuperci si toate bolile plantelor. Daca terenul este in panta, apa se scurge si se dreneaza. La fel si solul. Trebuie sa fie permeabil, pietros, nisipos, calcaros ca sa fie favorabil vitei de vie", a continuat el.

Un alt factor important este pozitionarea pantei. Aceasta trebuie sa fie orientata catre sud ca sa poata sa o priveasca soarele de la rasarit pana la apus.

"In al treilea rand, cu cat bobul este mai copt spre varful dealului, cu atat a avut mai multa lumina si mai putina apa care sa stea pe loc. Ai cele mai bune conditii sa ai cei mai buni struguri. Atunci, ii culegi pe astia si ii pui deoparte ca sa faci din ei un vin care sa aiba perspectiva de invechit", a precizat specialistul.

Vinul alb poate fi pastrat?

In ceea ce priveste enigma din jurul posibilitatii de a pastra sau nu un vin alb, Dan Boboc a explicat ca "este de recomandat a se consuma vinurile albe proaspete, pana intr-un an de zile, maximum doi ani pentru ca ele isi pastreaza fructuozitate, aciditate, aroma. Astea sunt vinurile fresc, care sunt ofertate pentru a fi vinuri de zi, vinuri de pranz, de vara".

El a mai spus ca vinurile invechite sunt vinurile aristocratice si se consuma mai putin cu mancare pentru ca trebuie savurate.

"Daca vrei un vin vechi, trebuie sa stii cine l-a facut si daca este facut pentru a fi invechit sau pur si simplu l-a uitat in sertar si zice ca s-a invechit ca lumea", a continuat acesta.

