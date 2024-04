Daea anunta ca se vor plati, din octombrie, subventii pentru agricultori de un miliard de euro

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Timisoara, ca incepand cu data de 16 octombrie, va incepe plata in avans a subventiilor pentru fermieri, bugetul alocat de Guvern fiind de un miliard de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ministrul Agriculturii, Petru Daea, a fost intampinat, sambata, la Muzeul Satului Banatean, din Timisoara, cu paine si cu sare, de directorul institutiei si de mai multe femei imbracate in costume populare.

Ministrul a participat la Ziua Graului, un eveniment care este marcat in judetul Timis de aproximativ zece ani, si a discutat cu fermierii din vestul tarii, ale caror culturi, in special de porumb, floarea soarelui si soia, au fost puternic afectate de seceta.

"Salut fermierii si le port respectul, pentru ca ei sunt cei care sadesc prin samanta, prin efortul, prin multe greutati, samanta prosperitatii in agricultura tarii romanesti. Va salut, stimati fermieri, cu respectul cuvenit, si vreau sa va propun o intalnire dupa eveniment, sa va spun exact ce putem face pentru a depasi acest moment, care face parte din activitatea fiecarui fermier si din lantul acesta de greutati pe care-l avem tot timpul in agricultura", le-a spus Petru Daea fermierilor prezenti la eveniment, de pe scena Muzeului Satului Banatean.

Ministrul Agriculturii a declarat ca a fost informata Comisia Europeana cu privire la situatia in care se afla judetele din vestul tarii, afectate de seceta, si nu numai, astfel incat exista sanse ca plata in avans a subventiilor sa se realizeze incepand cu data de 16 octombrie.

"Am informat Comisia Europeana despre situatia deosebita din Romania, mai ales de cea din partea de vest, solicitand scris, documentand temeinic, ca este necesar a se lua o decizie astfel incat avansul pentru subventii sa fie mai mare, la 70%, iar subventiile sa se dea la timp. Iar in acest timp vor incepe sa fie distribuite subventiile la fermieri incepand cu data de 16 octombrie", a explicat Petru Daea.

Ministrul Agriculturii a laudat Guvernul Tudose pentru faptul ca pentru prima data se acorda 2% din PIB pentru agricultura si a precizat ca a fost alocata suma de un miliard de euro pentru plata subventiilor fermierilor.

"S-a spus ca aceste subventii vin pur si simplu. Nu, aceste subventii vin daca bugetul statului aloca la timp si integral suma respectiva si abia apoi are loc procesul de decontare la UE. De aceea, Guvernul Tudose a alocat integral pentru agricultura suma pentru avansul care va incepe din data de 16 octombrie.

Aceasta suma nu e mica, este vorba de un miliard de euro. Atat vom injecta in agricultura in perioada care urmeaza, in asa fel incat fermierii sa aiba bani la timp pentru a putea efectua lucrarile", a afirmat Petru Daea, pe scena Muzeului Satului.

In fata jurnalistilor, ministrul Agriculturii a fost intrebat daca Petru Daea e "mai tare" decat Nicolae Ceausescu, tinand cont de faptul ca a fost inregistrata o productie record la grau.

"Vreau sa ramanem in zona aceasta a seriozitatii. (...) Spuneam in aprilie, cand au fost acele fenomene deosebite in mare parte a tarii, zapada se cuibarise. Eu voiam sa dau drumul la sistemul antigrindina in tara, pe data de 15 aprilie, si ningea in multe zone ale tarii. Am spus atunci ca e mai mult bine decat rau, pentru ca stiinta de carte, experienta de viata m-a indemnat sa fac aceasta afirmatie scurta, seaca, dar puternica, bine inchegata in realitate si cu mult miez.

Pentru mass-media a fost o pastila buna de mestecat si de penetrat in opinia publica. Iata ca rezultatele confirma ceea ce am spus. O interpretare a realitatii e absolut necesara, iar exagerarile nu ajuta niciodata", a raspuns Petru Daea.

Intrebat daca pretul painii va scadea datorita productiei record la grau, ministrul Agriculturii nu a dat un raspuns concret, ci a precizat ca "vom vedea ce se va intampla. Important e ca tara are productie".

