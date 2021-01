Efectele secetei extreme din Romania: productia de floarea soarelui, rapita si soia a scazut cu 42%

Situatia la rapita

Soia

Si randamentul a inregistrat un recul de pesta o tona si jumatate, de la 2.662 kg/ha in 2019 la doar 1.065 kg/ha in 2020.Conform statisticii MADR, in 2019 s-a obtinut de pe o suprafata usor mai mare, respectiv 1,8 milioane hectare, fata de 1,72 milioane hectare in 2020, o productie totala de oleaginoase 4,79 milioane de tone.Cu o recolta de 3,56 milioane de tone de floarea-soarelui in 2019, Romania s-a clasat pe primul loc in UE la suprafata cultivata si la productie, insa in acest an a cules doar jumatate din aceasta cantitate, respectiv 1,84 milioane de tone.Suprafata ramasa in cultura a fost de 1,21 milioane hectare, in scadere fata de 2019 cand s-au consemnat 1,28 milioane hectare. Si productia medie la floarea soarelui a fost mai mica, de 1.510 kg/ha, comparativ cu 2.783 kg/ha in 2019.In ceea ce priveste productia de rapita, reducerea nu a fost atat de dramatica, conform statisticii MADR, in conditiile in care in 2019 s-au obtinut 798.215 tone, iar in 2020 - 663.710 tone. Anul trecut, suprafata cultivata cu rapita a fost, de asemenea, mai mica decat in 2019, respectiv 341.769 hectare, fata de 352.622 hectare in anul anterior. In 2020, media la hectar a ajuns la numai 1.942 de kilograme, in timp ce in 2019 a fost de 2.264 kilograme.Productia de soia boabe s-a diminuat cu 33% in 2020 fata de 2019, totalizand 278.469 tone culese de pe o suprafata de 162.933 hectare, mai mare cu aproape 4.800 de hectare decat cea raportata in 2019. Randamentul a coborat in 2020 la 1.709 kg/ha de la 2.630 kg/ha.Reprezentantii Ministerului Agriculturii precizeaza ca datele finale privind productia vegetala realizata a anului agricol 2019-2020 vor fi publicate de catre Institutul National de Statistica la sfarsitul lunii mai 2021.