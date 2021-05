INS: Romania ar putea avea 3,2 milioane de exploatatii agricole

"Romania are o particularitate cu totul aparte in context european, numarul foarte mare de exploatatii agricole. La ultimul recensamant numarul exploatatiilor a fost de peste 3,6 milioane. Noi estimam 3,2 milioane de exploatatii agricole. Din acest motiv aceasta activitate este una deosebit de complexa. Una este sa vii si sa vizitezi un numar redus, 600.000, de exemplu in cazul Frantei, si alta este sa vii sa vizitezi peste 3,2 milioane de exploatatii agricole", a declarat Tudorel Andrei.Al doilea motiv pentru care actiunea este una complexa este legat de faptul ca partenerii recensamantului - Ministerul Agriculturii, INS, Ministerul de Interne si STS - propun pentru prima data o alta forma de culegere a datelor din teritoriu."Este pentru prima data cand o asemenea operatiune atat de complexa se bazeaza pe culegerea datelor direct in format electronic. Avem aici sau am avut o colaborare extraordinar de buna cu colegii de la Banca Mondiala si colegii nostri de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Este o munca pe care am inceput-o in urma cu doi ani si astazi avem primele rezultate concrete", a spus Tudorel Andrei.Potrivit lui, acest recensamant are la baza o legislatie nationala, dar legislatia nationala este armonizata intru totul cu legislatia europeana."Ceea ce facem noi in aceasta perioada au realizat sau realizeaza toate statele din Uniunea Europeana. Variabilele care sunt incluse in acest chestionar sunt variabile comune tuturor tarilor membre. Se realizeaza acest lucru si datorita importantei deosebite pe care o are agricultura nu numai la nivelul Romaniei, ci si la nivelul intregului spatiu european. Conform regulamentului european, Romania are obligatia sa asigure furnizarea datelor pornind de la utilizarea terenurilor agricole dupa localizarea administratorului terenului agricol. Noi, folosind si sursele administrative pe care le avem la Ministerul Agriculturii, vom asigura statistici atat conform regulamentului european, dar si pornind de la localizarea efectiva a terenului agricol", a declarat Tudorel Andrei.