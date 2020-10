FAO: Preturile mondiale la alimente au crescut cu 5% in ritm anual, in septembrie

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In septembrie, acest indice a ajuns la 97,9 puncte, in crestere cu 2,1% fata de o valoare revizuita de 95,9 puncte in luna august si cu 5% peste valoarea inregistrata in luna septembrie 2019.Potrivit FAO, preturile la cereale a urcat cu 5,1% in septembrie, comparativ cu luna august, si cu 13,6%, raportat la aceeasi luna a anului trecut. "Cotatiile mai mari la grau au stimulat aceasta crestere, pe fondul activitatii intense de tranzactionare ca urmare a ingrijorarilor privind perspectivele de productie din emisfera sudica si a conditiilor secetoase care afecteaza insamantarile de grau in Europa", a subliniat FAO. De asemenea, au crescut preturile la porumb, orz si sorg, in timp ce pretul orezului a scazut cu 1,4% pe fondul incetinirii cererii.Pretul uleiurilor vegetale a urcat cu 6% in septembrie, atingand cel mai ridicat nivel din ultimele opt luni, in conditiile in care cotatiile la uleiul de palmier, floarea soarelui si soia au crescut pe fondul cererii globale solide.In schimb, preturile la lactate au ramas in mare parte nemodificate in luna septembrie, comparativ cu august, iar preturile la zahar au scazut cu 2,6% comparativ cu luna august, pe fondul estimarilor privind un surplus al productiei mondiale in sezonul urmator. Preturile la carne au scazut si ele cu 0,9%, unul dinte motive fiind si decizia Chinei de interzice importurile de carne de porc din Germania, dupa descoperirea unor cazuri de pesta porcina africana la porcii mistreti.In paralel, FAO a dat joi publicitatii noile sale estimari privind oferta si cererea mondiala de grau in sezonul agricol 2020/2021.FAO estimeaza ca productia mondiala de cereale in 2020 va fi cu 2,5 milioane de tone mai mica fata de cat prognoza in august. In pofida acestei reduceri, agentia se asteapta ca, per total, recolta mondiala de cereale in acest an sa atinga un nivel record de 2,762 miliarde tone, in crestere cu 2,1% comparativ cu nivelul din 2019."Productia mondiala de grau in 2020 este prognozata la 765 milioane tone un nivel record, ca urmare a unor evolutii meteo favorabile in Australia", a informat FAO.