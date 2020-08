Fermierii isi vor primii banii pentru recoltele afectate de seceta

- compensarea producatorilor agricoli din sectorul vegetal, grav afectati de seceta pedologica care a condus la pierderea semnificativa a productiilor culturilor infiintate in toamna anului 2019;

- asigurarea unui capital de lucru producatorilor agricoli pentru achizitia inputurilor si efectuarea lucrarilor din campania agricola de toamna;

- combaterea unui posibil fenomen social negativ major asupra fermierilor si a membrilor familiilor acestora, in momentul in care sunt afectate veniturile din activitati agricole.

- grau-925 lei/ha,

- secara-925 lei/ha,

- triticale-805 lei/ha,

- orz-912 lei/ha,

- orzoaica-951 lei/ha,

- ovaz-771 lei/ha

- rapita-1002 lei/ha.

Actul normativ vizeaza diminuarea/eliminarea efectelor negative ale secetei pedologice, prin:Masura prevede acordarea de compensatii financiare sub forma de ajutor de stat, pe baza devizelor de cheltuieli elaborate de catre Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala si corespunde cerintelor din Orientarile Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, in urmatoarele limite maxime:Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt 34.647 de fermieri, care au inregistrat o suprafata afectata de 1,16 milioane hectare. Resursele financiare se asigura in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin OUG nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare.