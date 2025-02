Fermierii romani vor fi premiati si anul acesta in cadrul Galei PRIA Romanian Farmers care va avea loc la Bucuresti, in 28 septembrie 2017

PRIAevents organizeaza conferinta PRIA Agriculture, insotita de Gala PRIA Romanian Farmers in cadrul careia fermierii romani vor fi premiati si anul acesta, la Bucuresti, in 28 septembrie 2017.

Conferinta PRIA Agriculture este cel mai important eveniment al toamnei pentru agricultura si reprezinta o reala platforma de dezbatere intre autoritati, fermieri si companiile care isi desfasoara activitatea in acest sector.

Gala PRIA este dedicata fermierilor romani ce au investit resurse financiare, foarte multa munca si experienta lor de-a lungul timpului si astfel au contribuit la dezvoltarea sau mentinerea agriculturii Romaniei pe un loc bun in UE.

In cadrul acestei gale vom recunoaste eforturile si contributia fermierilor romani care au investit capital romanesc, timp, munca, cunostinte si energie pentru agricultura noastra.

Agricultura este vitala pentru intreaga lume. Uniunea Europeana aloca un buget mare si o atentie deosebita acestui sector. De aceea, politica agricola comuna (PAC) consolideaza competitivitatea si sustenabilitatea agriculturii din UE, prin acordarea de plati directe fermierilor si prin masuri de piata si finanteaza programele de dezvoltare a zonelor rurale din Uniune.

Si in tara noastra agricultura joaca un rol extrem de important, insa exista inca loc de crestere, potentialul Romaniei in sectorul agricol fiind foarte mare. In cadrul conferintei vom vorbi despre anumite probleme cu care ne confruntam, dar vom afla si solutiile sau sugestiile pentru o crestere esentiala a agriculturii in Romania.

Ads

"Conferinta PRIA Agriculture reprezinta cel mai important eveniment din aceasta toamna pentru agricultura si reuneste reprezentanti ai autoritatilor, asociatii, fermieri si companii care activeaza in agricultura. In cadrul Galei PRIA Romanian Farmers - ne vom concentra pe recunoasterea eforturilor indelungate ale fermierilor romani si vom afla povestile lor de succes, dar si ce provocari au avut de-a lungul timpului", declara Raluca Voivozeanu, organizatoarea PRIA Agriculture si a Galei PRIA Romanian Farmers.

Lectori invitati sunt: Petre DAEA - Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; Gratiela GAVRILESCU - Ministrul Mediului; Elena Oana IACOB - Secretar de Stat, Ministerul Finantelor Publice; Laurentiu BACIU - Presedinte, Presedinte, Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR); Emil DUMITRU- Presedinte, CN ProAgro; Daniel CONSTANTIN - Fost ministru al Agriculturii si al Mediului; Valeriu TABARA - Fost Ministru al Agriculturii; Adrian PINTEA - Director General, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA); Radu Codrut STEFANESCU - Presedinte Director General, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI); Tudorel ANDREI - Presedinte, Institutul National de Statistica, precum si un reprezentant din partea CEC BANK.

Ads

Printre temele abordate in cadrul conferintei se vor regasi: prioritatile Guvernului in ceea ce priveste agricultura Romaniei; aplicarea prevederilor Politicii Agricole Comune (PAC) si ale Politicii Comune de Pescuit; seceta si sistemul de irigatii in Romania; cumpararea si vanzarea terenurilor agricole, cadastrarea; contractele futures in agricultura; fonduri europene si simplificarea procedurilor, subventii si situatia platilor; crearea fondului mutual - de cand ar putea intra in vigoare si ce riscuri va acoperi; camerele agricole - cum se pot organiza acestea; masuri fiscale pentru agricultura - spre ex. compensarea datoriilor cu subventiile, obligatiile privind TVA-ul; schema de minimis pentru energia necesara agricultorilor; legea51 si relatia fermier - retailer; rolul Ministerului Mediului pentru agricultura; bilantul anului 2017, precum si solutii pentru a avea un 2018 agricol mai bun.

Conferintele PRIA aduc in atentie cele mai importante teme de dezbatere din fiecare domeniu si reunesc un numar mare de participanti, dar si mass - media. Cu o experienta de peste 12 ani echipa PRIAevents este recunscuta pentru organizarea evenimentelor premium pentru fiecare sector al economiei.

Ads

PRIA Agriculture se va desfasura cu sprijinul Camerei de Comert si Industrie Romano-Germana, Camerei de Comert si Industrie Romano-Franceza, Camerei de Comert si Industrie Romano-Olandeza, BEROBA, Camerei de Comert si Industrie Romania-Israel, Camerei de Comert si Industrie Romano-Britanica, Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Camerei de Comert si Industrie Romania-Elvetia si a Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti.

Parteneri ai evenimentului sunt CEC Bank, New Holland, Agro Concept, LAPAR, AISR, Fresh din mere de Itesti, Confederatia Nationala ProAgro, BRISE, APIMAR, Econet Romania, Trofee de cristal, IA Romaneasca, Micri Gold, Sir Ludovic si NISSA.

Mai multe detalii despre agenda evenimentului PRIA Agriculture si modalitati de inscriere pentru participare puteti gasi pe http://priaevents.ro/conferinta-pria-agriculture-si-gala-pria-romanian-farmers-2017/

Ads

Fermierii romani care au fost premiati in cadrul Galei PRIA Romanian Farmers 2016, au fost: Laurentiu BACIU, Presedinte LAPAR; Nicolae SITARU; Constantin BAZON; Gheorghe ALBU; Ilie POPESCU; SERBAN LUCIAN; Emil DUMITRU - Presedintele Federatiei Nationale PRO AGRO; Dimitrie MUSCA; Dr. Ing. Marian VERZEA, iar Casa de Avocatura Popovici Nitu Stoica & Asociatii si CEC Bank au primit premii pentru preocuparea fata de problemele agriculturii din tara noastra.

Mai multe detalii despre conferinta PRIA Agriculture si Gala PRIA Romanian Farmers de anul trecut, precum si premiile acordate fermierilor romani puteti gasi aici si aici.

PRIA Agriculture reuneste peste 200 participanti - fermieri, reprezentanti ai autoritatilor, companii care activeaza in agricultura si in domenii conexe.

Ads