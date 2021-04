STUDIU: In fiecare an Romania rateaza ocazia de a folosi ingrasamant organic pentru 20.000 de hectare de teren agricol

Cercetarile indeamna spre utilizarea lanii ca fertilizator

Astfel ca, la un simplu calcul vedem ca la nivelul anului 2020, Romania avea efective de ovine si caprine de aproape 12 milioane de capete (11,923 milioane de capete, daca vrem sa fim exacti).In conditiile in care de la fiecare animal se scot in medie 2 kilograme de lana, aceasta inseamna ca Romania are un potential de procesare de 24 de milioane de kilograme de lana sau 24.000 de tone.Lucru putin cunoscut in Romania este faptul ca lana are nutrientii necesari pentru a fi folosita ca ingrasamant organic. Adaugata in pamant, bacteriile descompun lana, pe o perioada lunga, in elementele sale componente. Astfel, tot ce este necesar este sa adaugati o mana de lana la radacina plantei sau impreuna cu semintele semanate."Lana se poate folosi in starea ei bruta sau prelucrata ca si peleti. Iata cateva avantaje ale peletilor din lana, comparativ cu lana bruta: volumul considerabil redus, usor de dozat ceea ce elimina riscul putrezirii plantei, daca lana este adaugata in exces", a declarat Marius Laabs, co-fondatorul Naked Sheep , prima companie din Romania care produce un fertilizator natural - peleti de lana de oaie.Pentru a crea un kilogram de peleti din lana este nevoie de aproximativ 1,2 kilograme de lana, astfel ca, daca Romania ar dispune de mai multe unitati de productie , atunci acest proces s-ar maximiza. Si mai mult, problema poluarii cauzata de aruncarea lanii in natura, ridicata recent si de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna, s-ar reduce considerabil.Revenind la ideea noastra, daca din intreaga cantitate de lana s-ar realiza peleti ce pot fi folositi drept ingrasamant organic, atunci 20 000 de hectare ar putea beneficia de un fertilizator 100% natural care va ajuta plantele sa se dezvolte armonios si sa produca spre cantitatile maximale."Peletii din lana ne ofera o eliberare lenta a azotului, pe o perioada de 6 luni. Acest lucru este foarte important pentru multe dintre culturile noastre de legume. Multe ingrasaminte organice cu azot functioneaza prea repede si asta inseamna ca nu sunt suficient de durabile. Riscul de levigare este redus, ingrasamantul nostru ramanand in sol chiar si dupa multiple precipitatii abundente. Adaugati in pamant, pe masura ce peletii se inmoaie in apa, se umfla si se extind ajutand la cresterea porozitatii (oxigenului) din sol. Astfel, radacinile devin tot mai puternice si patrund tot mai adanc in sol", declara Lioara Vasilescu, co-fondatorul Naked Sheep.Folosirea peletilor nu vine cu nicio restrictie, deoarece peleti sunt buni pentru toate culturile. Nu sunt toxici, se poate aplica cu mana. Sa nu uitam ca sunt un complex de nutrienti, Azot (N), Fosfat (PO5), Magneziu (MgO), Potasiu (KO), Sulf (S) sunt doar cateva dintre substante ce intra in compozitia lanii.Toate acestea conduc la rezultate considerabile pe termen lung, a mai afirmat Lioara Vasilescu.Timp de trei ani, doctorandul Maria Alexandra Adi, sub conducerea d-lui Prof. univ. dr. Ioan Pacurar au realizat un experiment la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj Napoca prin care se arata beneficiile utilizarii ca substrat a lanii de oaie in diferite combinatii cu turba si sol de gradina, pentru cultura de tomate si arbusti de mur.Potrivit tezei "Cercetari privind utilizarea lanii de oaie in culturile dendro-horticole", se arata ca lana are capacitate mare de absorbtie si de mentinere a apei, fapt care previne uscarea solului si, astfel, minimalizarea erodarii acestuia."Fibrele lanii de oaie se expandeaza cand se umezesc, aerisind solul spre avantajul radacinilor. Datorita continutului de substante nutritive din lana eforturile refertilizarii de-a lungul sezonului pot fi reduse. Contrar fertilizatorilor sintetici, lana de oaie nu distruge solul, fapt care maximizeaza mentinerea biodiversitatii", se arata in studiul celor doi cercetatori.O concluzie la care au mai ajuns cercetatorii este faptul procesul prin care lana poate fi folosit ca fertilizator are costuri atat de mici incat Romanai chiar rateaza o sansa important in a ajuta agricultura autohtona.Analizele efectuate reliefeaza aportului de substante nutritive N, P, K, adus de catre lana solului.Ideea principala a cercetarilor realizate in cadrul tezei de doctorat, intitulata "Cercetari privind utilizarea lanii de oaie in culturile dendro-horticole", se reflecta asupra dezvoltarii unei strategii inovatoare prin folosirea lanii brute de oaie. Un concept logistic, denumit pe scurt "lana de oaie de la ferma la camp", care se refera la folosirea lanii brute de oaie ca substrat in culturile dendro-horticole.Experimentele care au fost realizate in cadrul tezei de doctorat au urmarit o evaluare concreta a cresterii plantelor de tomate (Solanum lycopersicum L.) si mur (Rubus fruticosus), ce au la baza un substrat din lana de oaie, rezultand posibilitatea obtinerii unor culturi, respectiv recolte competitive si care sa protejeze solul, precum si resursele oferite de acesta.Prin descompunere lana de oaie contine o serie de substante nutritive."Lana de oaie este 100% materie naturala si biodegradabila, care nu contine nici o materie chimica sau vreun alt poluant al mediului inconjurator. Contrar fertilizatorilor sintetici, lana de oaie nu distruge solul, fapt care maximizeaza mentinerea biodiversitatii. Fibrele lanii de oaie expandeaza cand se umezesc, aerisind solul spre avantajul radacinilor", a declarat doctorandul Maria Alexandra Adi.De asemenea, lana de oaie, are o fantastica capacitate de absorbtie si mentinere a apei, care previne uscarea solului si, astfel, minimalizarea erodarii acestuiaAsadar problema utilizarii lanii de oaie, isi poate gasi o utilitate eficienta, avand in vedere faptul ca lana nici vanduta nu acopera costurile de recoltare.