Cum a afectat frigul productia de legume si fructe romanesti: "Ciresul e compromis anul acesta"

"La acest moment planta de ardei trebuia sa fie cam de 50 de cm si cu fructul cat paharutul, dar la fructificare, deci datorita temperaturii, dupa cum se vede, este mult mai mica. Am cheltuiala pe foc de 200 de milioane de lei vechi si o intarziere in productie ", a declarat pentru sursa citata Ionel Ciocan, legumicultor din Matca, judetul Galati.Alexandru Balint, proprietarul unui livezi de peste 50 de hectare, in satul Berchez, din judetul Maramures a declarat ca toti pomii sunt afectati. "Eu cred ca toti pomii sunt afectati si inca suntem la sfarsitul lui aprilie si am avut numai 2-3 zile cu caldura pana acuma. Nu vedeti piersicii? Au inflorit si azi ninge! In schimb, la meri nu a aparut inca butonul roz, trebuie sa mai asteptam sa vedem daca au fost afectati sau nu au fost afectati. Ciresul e compromis anul acesta ", a declarat pomicultorul pentru "Adevarul".Sursa citata mai arata ca schimbari bruste de temperatura nu afecteaza doar cantitatea produselor obtinute, ci si calitatea lor."Acum e greu sa cuantificam pierderile, insa vom vedea in vara. Cu siguranta vor fi pierderi mari de productie si ceea ce este important, vom avea si pierderi in ceea ce priveste calitatea, deci si calitatea va avea de suferit, fie ca vorbim de speciile legumicole de camp, care deja acum erau in faza de boboc, ne gandim la varza de samanta si celelalte specii timpurii, pe urma cultura mare", a declarat Costel Vanatoru, cercetator.