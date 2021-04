Lipanul, o specie de peste aproape disparuta, a fost reintrodus in apele muntilor Fagaras

Peste 500 de exemplare de lipan (Thymallus thymallus) au fost reintroduse in apele din sud-estul muntilor Fagaras, la initiativa Asociatia Aqua Crisius.In ultimele luni s-a mai repopulat cu 3.500 de puieti de pastrav indigen si 23.000 de icre embrionate de pastrav autohton, in cadrul a ceea ce gestionarii, Aqua Crisius si Ocolul Silvic Carpathia, isi doresc sa fie implementarea unui management piscicol de calitate in muntii Fagaras.Activitatile de crestere a populatiei de pesti in raurile de munte au continuat si in ultimele luni. Asociatia Aqua Crisius a intreprins o serie de repopulari, cea mai importanta fiind cea cu lipan, in sud-estul muntilor Fagaras.La o evaluare recenta specialistii au confirmat ca pestii s-au adaptat si ca le merge bine, tinand cont de ritmul lor de crestere, urmand ca la inceputul lunii iunie sa suplimenteze efectivele de lipan cu inca 1.500 de exemplare de 11-14 cm lungime fiecare.Lipanul (Thymallus thymallus) este un peste de apa dulce din familia Salmonidae, asemanator cu pastravul si traieste in zona inferioara a raurilor repezi de munte. Este protejat in Romania din anul 2010, datorita scaderii drastice a numarului lor, iar eliberarea lui in cazul capturarii accidentale este obligatorie, conform legii in vigoare.La pastrav rezultatele repopularilor trecute sunt pozitive, de aceea eforturile in aceasta directie continua. Din fauna acvatica a muntilor Fagaras fac parte alti 3.500 de puieti de pastrav indigen de un an si inca 23.000 de icre embrionate, din care au eclozat pastravi adaptati vietii in salbaticie."Din fericire, pentru iubitorii pescuitului la salmonide am reusit sa mentinem sezonul de pescuit la pastrav intre 1 aprilie si 30 septembrie. Prelungirea sezonului cu o luna si jumatate realizata in premiera anul trecut si mentinerea acestuia si in 2021 nu este intamplatoare, Asociatia Aqua Crisius realizand demersurile necesare pe langa autoritatile din domeniu in acest sens, intrucat perioada admisa la pescuitul pastravului in Romania era, in mod nejustificat, cea mai scurta din Europa si nu tinea cont de nevoile pastravului indigen." a declarat ecologistul Andrei Togor, coordonatorul asociatiei Aqua Crisius.Pe teritoriul Romaniei pescuitul la pastrav se practica numai cu momeli artificiale, iar retinerea este permisa, pentru exemplare de minim 20 de cm, masurate de la varful botului pana la baza cozii. In sectoarele cu eliberarea capturilor este obligatorie folosirea carligelor simple, fara spin si a minciogului.Cu exceptia pastravului, pana in 8 iunie este perioada prohibitiei generale a pescuitului. Toate reglementarile legate de specii protejate si perioade de prohibitie pot fi consultate in noul ORDIN privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie si refacere biologica a resurselor acvatice vii publicat in 17 martie 2021 de catre Ministerul Apelor si Padurilor si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.Zone cu regim special de pescuit din sud-estul Muntilor FagarasIn zonele gestionate de Aqua Crisius exista reglementari speciale fata de dimensiunile de retinere, obligativitatea eliberarii tuturor capturilor sau interzicerea pescuitului in anumite tronsoane de rauri.Zona interzisa la pescuit:a) Raul Valsan mijlociu de la baraj Valsan - comuna Bradetu (12 km)Zone cu eliberarea tuturor capturilor:a) Lac Baciu (Vasalatu) (6 ha)b) Raul Doamnei Superior de la izvoare - baraj Baciu (55 km)c) Raul Targului Superior de la izvoare - baraj Rausor (23 km)Zone cu retinerea permisa a maximum 3 pastravi masurand minim 25 cm lungime individualaa) Lac Pecineagu (163 ha)b) Dambovita superioara de la baraj Pecineagu - schitul Dragoslavele (40 km)Toate zonele cu regim special sunt semnalizate prin panouri de informare. Amenzile pentru nerespectarea regimului de pescuit sunt cuprinse intre 300 si 10.000 de lei si pot duce pana la deschiderea unui dosar penal, in functie de gravitatea faptelor.