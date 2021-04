REPORTAJ Capcanele pe care le intalnim in pietele romanesti. Cum s-au transformat fermierii locali in negustori cosmopoliti

ANPC controleaza produsele ecologice

"Fermierii de subzistenta" de la marginea drumului

"Piata la drum", proiectul care urmareste fiscalizarea micilor producatori

Printre toate produsele care nu se cultiva la noi, se mai vand si verdeturile de sezon, doar pentru a parea ca sunt producatori locali.Peste toate acestea, preturile sunt extreme de piperate. Spre exemplu, acum, in prag de Paste, rosiile de Bulgari a s-au scumpit cu doi lei, de la 10 la 12 lei, iar printre toti comerciantii care le vand mai vezi si cate unul care pretinde ca are rosii de Romania pe care le da cu 35-40 de lei/ kg.Cum programul Tomata a fost un real esec, acesta nereusind sa traga in jos pretul rosiilor, nimeni nu verifica daca ce se vinde la noi sunt rosii autohtone sau nu. Chiar zilele trecute, fermierii din LAPAR se declarau suparati ca nu pot concura cu produsele de import."Facem cum am facut la programul Tomata. Dai subventie de 4 lei la kg, si in piata gasesti rosii din Spania cu 3 lei. Cum fac eu fata, ca fermier? Noi nu stim sa facem un management financiar, nu stim sa citim statistici . Si daca nu stim, haideti macar sa luam statistica europeana. Din deficitul de la nivel national 2 miliarde de euro sunt din produse agro-alimentare", spuneau fermierii din Liga Asociatiilor de Producatori Agricoli din Romania.Pe langa toate produsele de import pe care "producatorii autorizati" le vand in pietele din Bucuresti si restul marilor orase, pe sub mana la taraba se vind si bauturi alcoolice precum tuica, palinca sau vin. Iar la oferta, daca ai "noroc", la 5-6 lei sticla de un litru prinzi niste sucuri naturale din mere sau mere plus sfecla rosie sau mere si gutui.De asemenea, cele mai recente informari ale ANPC legate de controalele pe care le organizeaza, nici macar nu au vizat pietele, ci mai degraba, producatorii ecologici.Astfel ca ANPC se lauda ca a realizat un control privind modul in care sunt respectate prevederile legale la comercializarea si etichetarea produselor alimentare ecologice.Au fost verificati 267 operatori economici, la 97 dintre acestia (36 %) constatandu-se abateri de la prevederile legale."Comisarii ANPC au controlat o cantitate de peste 13 t de produse alimentare ecologice aflate la comercializare, din care aproximativ 0,67 t s-au dovedit a fi neconforme", se lauda ANPC la finele lunii martie.Pe langa cei din piete, la marginea drumurilor nationale, tot mai multi asa zisi fermieri de subzistenta, cum ii numeste statul, vand produse pe care acestia se lauda ca le produc in propriile curti. Cu toate acestea, daca mergeti din Bucuresti spre provincie veti descoperi tot mai multi negustori de ocazie care in fata curtilor vand cartofi "noi". Din pacate, in nici unul dintre cazurile reperate de jurnalistii Ziare.com, nu s-a adeverit ca acestia ar fi fost cartofi noi, ci cartofi tinuti la nisip si curatati pentru a da impresia ca sunt noi.Pretul lor este de 10 lei/kg cand in mod normal acestia nu ar trebui sa coste mai mult de 1,5-2 lei/kg. Dar nimeni nu-i verifica, iar totul se intampla sub nasul autoritatilor locale. Cele mai multe cazuri au fost semnalate pe drumul Bucuresti - Targoviste, dar astfel de comercianti pot fi intalniti si spre Ploiesti sau Giurgiu. Mai mult, tot "din propriile gradini" vand si capsunele de Grecia.In ciuda asigurarilor date de cele doua batranici care stateau pe scaun la marginea drumului, in Romania capsunele inca nu au aparut. Cel mai probabil singurele produse reale pe care le veti gasi de la fermierii de subzistenta sunt salata, ridichile, ceapa verde, usturoiul si spanacul.De asemenea, tot in fata curtilor pe marginea drumurilor veti gasi si anunturile cu saci de cartofi care se vand la 0,8 lei/ kg daca luati cantitati mai mari sau ceapa veche, precum si fructe exotice expuse in lazi de lemn.In aceasta saptamana, Mastercard a lansat proiectul "Piata la drum", care militeaza pentru egalitatea de sanse si independenta financiara. Acest proiect urmareste fiscalizarea activitatii micilor producatori din zonele rurale si accesibilizarea comertului la drum prin plata cu cardul.Parteneriatul a fost facut cu platforma online Waze, iar micii producatori locali beneficiaza de expunere si sprijin pentru comercializarea produselor, in conditiile in care nu au posibilitatea de a ajunge in pietele mari."Daca ei nu pot ajunge in pietele mari, Mastercard si Waze le aduc piata in fata casei. Folosind aplicatia Waze in timpul calatoriei, potentialii cumparatori pot vedea pe harta online, in timp real, toti producatorii inscrisi in campanie, care comercializeaza produse in fata casei sau gradinii. Acestia sunt semnalizati printr-un pin dedicat si o scurta prezentare, pentru a fi identificati cu usurinta direct in aplicatie. De asemenea, proiectul este promovat si prin directionale de tip panotaj, amplasate pe strada, in apropierea locatiilor in care se afla producatorii locali", anuntau cei de la Mastercard.Astfel, pentru eficientizarea tranzactiilor, fiecare producator va beneficia de cate un POS, astfel incat posesorii de card sa poata plati electronic pentru produse. Partenerul Mastercard pentru acest proiect este Asociatia My Transylvania, a carei activitate sustine micii producatori locali din Romania si isi propune sa creasca si apetitul romanilor pentru produse autohtone.