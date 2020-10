Ministrul Agriculturii: Am identificat zece mari prioritati in agricultura, de rezolvat in urmatorii sapte ani. Culturile de primavara, afectate pe 1 milion de hectare

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Din nefericire, anul aceste, pe langa efectele negative pandemiei, care s-au reflectat in toata economia nationala si europeana, a fost afectata si agricultura, chiar daca in acest sector activitatea nu a fost oprita deloc. Totusi, efecte negative au aparut, fie din cauza faptului ca s-au inchis unele domenii de activitate care erau conectate la agricultura si industria alimentara, fie pentru ca s-a modificat profund comportamentul cumparatorului si acesta este un fapt pe care va trebui sa il analizam separat serios, si care va avea consecinte multa vreme de aici inainte", a declarat marti ministrul Agriculturii, Adrian Oros, in cadrul videoconferintei "Agriculture Reloaded", organizata de Agentia de presa News.ro, in parteneriat cu Team Innovation Media si Agentia de PR si comunicare Plurivox.Oros spune ca au aparut pierderi semnificative in unele sectoare ale agriculturii si ale industriei alimentare, care sunt greu de cuantificat acum, deoarece unele pierderi au aparut pe parcurs, chiar la inceputul crizei, iar pentru altii in lunile care au urmat, iar seceta nu a facut decat sa agraveze acest fapt."Daca culturile semanate in toamna au fost afectate in suprafata de peste 1,1 milioane hectare, din nefericire, si culturile de primavara au fost afectate pe o suprafata destul de mare. Nu avem inca cifrele, dar din estimarile noastre, tot aproximativ 1 milion de hectare vor fi afectate si aici ma refer in primul rand la porumb si la floarea soarelui. Noi am incercat sa compensam o parte din aceste pierderi. Compensarile pe care le-am facut la nivelul Guvernului nu au acoperit nici pe departe pierderile reale pe care le-au inregistrat fermierii, dar atat a putut suporta bugetul", a precizat ministrul Agriculturii.Oficialul spune ca acum incearca sa creioneze niste prioritati, identificand zece prioritati mari in agricultura, fundamentate de nevoile pe care agricultura romaneasca le are acum."In primul rand, vorbesc de corectarea balantei comerciale pentru produse agroalimentare, care in ultimii ani a luat-o la vale, anul trecut inregistrand un deficit de 1,3 miliarde euro. Acolo trebuie neaparat a facem ceva. Trebuie sa sprijinim mai consistent tot ce inseamna procesare, depozitare, in asa fel incat daca exportam, sa exportam si noi produse cu valoare adaugata. Apoi, un lucru important este asocierea. Am reusit anul acesta sa ajutam mediul asociativ din Romania sa fie reprezentat la Bruxelles, Ministerul Agriculturii platind acele cotizatii, in asa fel incat ei sa aiba drepturi depline in cadrul COPA-COGECA", a mai spus Oros.O alta problema este cu micul producator si cu micul procesator, care foarte greu reusesc sa isi vanda toata productia sau la preturi competitive. Pentru cei mici, cooperativele reprezinta singura solutie realista, afirma ministrul, care precizeaza ca va stimula consolidarea acestor cooperative.A patra prioritate este consolidarea pietelor locale."Producem mult prea putin fata de consumul intern. Dar trebuie mult mai atenti cu aceasta piata locala si aici ma refer si la faptul ca piata locala trebuie sa fie o oportunitate pentru producatorii locali", a mai spus el.O alta mare problema identificata este legata de calificarea fortei de munca si trebuie insistat pe invatamantul profesional, considerand ca solutia este invatamantul profesional dual, unde sa pregateasca personal calificat."Cea mai mare problema anul acesta a parut sa fie gestionarea apei. In ultima perioada au fost ani in care regimul precipitatiilor a fost unul foarte bun pentru agricultura si am cam uitat sa intretinem si sa reparam aceasta infrastructura fie de irigatii, fie de drenaj. Iar anul acesta, cand am avut nevoie acuta de apa, am constatat ca desi am dat drumul la apa pe canale din martie, apa a ajuns abia pe 500.000 hectare, foarte putin, total insuficient. De aceea va trebui in urmatoarea perioada sa investim mult si foarte repede in aceasta infrastructura de gestionare a apei. Avem oportunitatea ca prin acest Program National de Rezilienta si Relansare Economica, Guuvernul a acceptat ca peste 6 miliarde euro sa-i directionam pentru a reabilita toata infrastructura de gestinoare a apei", a mai spus ministrul Oros.In plus, autoritatile se vor gandi cum gestioneaza riscurile, sa lucreze la aparitia unor fonduri mutuale cu care agricultura sa poata sa gestioneze riscurile."Aceste nevoi trebuie creionate intr-un program national strategic, pentru a putea fi rezolvate in urmatorii sapte ani", mai spune ministrul.Parteneri ai evenimentului sunt Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania, Groupama Asigurari si Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania.