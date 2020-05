Ministrul Agriculturii spune ca Programul Tomata, promovat de Dragnea, a dus la sute de dosare deschise de DNA

Ziare.

"Acest Program Tomata a fost gandit in ideea ca in Romania sa fie pe piata tomate romanesti, exact in perioada in care acestea nu se gasesc. Multa lume face tomate in camp deschids, dar primavara devreme sau toamna tarziu acestea erau de import. Programul se deruleaza al patruleea an", a afirmat Adrian Oros, vineri, intr-o conferinta de presa la Oradea.Acesta afirma ca, pana acum, programul nu si-a demonstrat valoarea macro-economica, intrucat importurile au crescut de la an la an."M-am uitat pe datele INS si in fiecare an au crescut importurile, impactul macro-economic asupra agriculturii nu a fost benefic, dar a fost benefic pentru beneficiarii acestui program", a mai afirmat Oros.Ministrul Agriculturii a precizat ca programul a fost fraudat."In unele zone alte tarii s-a fraudat si au reusit sa compromita si acest program pentru ca s-au dat spre plata foarte multe dosare ficrive. In judetul Olt - un functionar de la Directia Agricola ne-a sesizat ca foarte multe dosare respinse de el pentru ca nu erau conforme au fost trimise la plata.Am trimis Corpul de Control si 417 dosare sunt la DNA doar in judetul Olt, fiind platite cu cate 3.000 de euro pe dosar bani care trebuiau sa ajunga la cei care chiar si-au facut treaba", a mai declarat ministrul Agriculturii.Acesta a precizat ca echipele de control fac apel la fermieri sa fie corecti, dar "se ramane cu apelul".Oros a anuntat ca in acest an s-au depus 18.000 de dosare pentru acest program.Programul guvernamental "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate", promovat asiduu de fostul lider PSD