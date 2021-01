Pesta porcina africana, confirmata intr-o ferma din Vrancea cu aproximativ 30.000 de animale

"In data de 2.01.2021, a fost confirmata prezenta virusului Pestei Porcine Africane intr-o exploatatie comerciala situata in localitatea Golesti, judetul Vrancea, avand un efectiv de aproximativ 30.000 porci, din care opt capete au murit.In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti - Laboratorul National de Referinta pentru Diagnostic si Sanatate Animala, serviciile veterinare au intervenit de urgenta", a precizat duminica intr-un comunicat de presa DSVSA Vrancea.Potrivit sursei citate, exploatatia comerciala a fost plasata sub supraveghere oficiala, au fost aplicate masuri de restrictie pentru circulatia persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor si a mijloacelor de transport, precum si dezinfectia exploatatiei.De asemenea, pentru a preveni raspandirea bolii, Centrul Local de Combatere a Bolilor Vrancea va dispune, conform planului de masuri adoptat, eliminarea porcilor din exploatatie prin evaluare, eutanasiere, ingropare sau incinerare si dezinfectie si respectarea masurilor in vigoare privind raspandirea virusului SARS-CoV-2.Proprietarii animalelor afectate vor beneficia de despagubiri, conform prevederilor legii.