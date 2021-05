Incepe recensamantul agricol. Pe baza lui va fi facut Planul National Strategic 2023 - 2027

Recensamantul General Agricol (RGA) - runda 2020 se va desfasura in perioada 10 mai - 31 iulie 2021, cu scopul de a colecta, prelucra si disemina datele privind structura exploatatiilor agricole din Romania, principiul de baza fiind utilizarea terenurilor si detinerea animalelor."Dupa finalizarea Recensamantului General Agricol vom avea o imagine mai exhaustiva in ceea ce priveste modul de detinere a terenurilor, de utilizare a terenurilor, a numarului de animale, dar si a numarului de oameni care activeaza in agricultura , iar cu dinamica acestor cifre vom putea construi strategii in viitor", a mai spus ministrul.Potrivit lui, se asteapta finalizarea acestui recensamant pentru ca la sfarsitul anului 2022 trebuie sa se definitiveze si la Ministerul Agriculturii, Planul National Strategic pentru perioada 2023 - 2027, stiind faptul ca pentru 2021 si 2022 exista o perioada de tranzitie.De asemenea, au fost finalizate toate etapele pregatitoare, fiind stabiliti recenzorii si recrutati oameni care nu lucreaza in structurile MADR pentru aceasta activitate."Nu suntem singuri, suntem impreuna cu Institutul National de Statistica, cu Ministerul Administratiei si Internelor si cu structurile teritoriale ale acestora, iar suportul tehnic este asigurat de STS . S-au depasit etapele pregatitoare, in care au fost stabiliti recenzorii, au fost recrutati si oameni care nu lucrau in structurile noastre pentru aceasta activitate", a mai spus ministrul.Desi APIA detine o baza de date privind numarul de exploatatii agricole si suprafata exploatata conform cererii unice de plata depuse de fermieri, conform ministrului, in realitate acestea sunt mai mari."Noi avem in fiecare an, in functie de acele cereri unice de plata care se depun la APIA, avem o baza de date cu numarul de exploatatii si cu suprafata pentru care s-au depus cererea unica de plata, dar stim ca numarul de exploatatii este mai mare unde se va face agricultura de subzistenta si suprafata agricola exploatata este mai mare decat cei care depun aceste cereri. De asemenea, vrem sa verificam daca rezultatele acestui recensamant sigur se suprapun cat mai fidel cu bazele de date in ceea ce priveste animalele, pentru ca fermierii nu toti depun acele cereri unice de plata sau acele cereri pentru subventii pentru animale", a explicat el.Recensamantul General Agricol este o actiune de mare anvergura care va asigura informatiile complexe si datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatatiilor agricole necesare fundamentarii programelor si politicilor agricole si de dezvoltare rurala."Legislatia europeana referitoare la structura exploatatiilor agricole si recomandarile Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) prevad organizarea si efectuarea de recensaminte generale agricole la intervale de 10 ani", se arata intr-o postare pe site-ul Ministerul Agriculturii.Datele si informatiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafetelor agricole si/sau detinatorii de efective de animale.Ca tara cu cele mai multe si printre cele mai mici exploatatii agricole, Romania detine circa 33% din numarul total de exploatatii agricole din Uniunea Europeana, cu o dimensiune medie de circa 3,6 hectare/exploatatie, cu mult mai mica decat dimensiunea medie de la nivelul Uniunii, de 16,6 hectare/exploatatie, importanta rezultatelor recensamantului agricol devenind evidenta pentru fundamentarea Politicii Agricole Comune care sa asigure tarii noastre un sector agricol competitiv si durabil.