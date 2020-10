Fermierii ar putea primi prime de comercializare de pana la 200 de euro pe tona de produs

- detin in proprietate sau in arenda suprafete de teren agricol, luciu de apa sau constructii destinate productiei agricole pe teritoriul Romaniei;

- poseda atestat de producator, sau documente de inregistrare, sau licenta de acvacultura, sau licenta de pescuit comercial, dupa caz, emise de autoritatile romane;

- comercializeaza pe piata produsele agricole primare, produsele pescaresti si de acvacultura, din productia proprie;

- fac dovada comercializarii produselor agricole primare pentru care poseda atestat de producator sau licenta de acvacultura, sau licenta de pescuit comercial, dupa caz.

- adeverinta care sa ateste, conform inscrisurilor de la registrul agricol, suprafata de teren cultivata, suprafata de amenajari specifice destinate cultivarii, suprafata de luciu de apa, respectiv numarul de animale/pasari/familii de albine detinuta/ detinut de catre solicitant;

- atestatul de producator vizat la zi, sau documentele de inregistrare, sau licenta de acvacultura, sau licenta de pescuit comercial, dupa caz;

- dovada comercializarii produselor agricole primare si/sau a produselor pescaresti si de acvacultura.

Este vorba despre Legea privind stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produsele agricole primare prin acordarea unei prime de comercializare de 100 sau de 200 de euro/tona, pentru produsele aduse pe piata sau spre procesare.Legea instituie acordarea unei prime la comercializarea produselor agricole primare, produselor pescaresti si de acvacultura, catre producatorii agricoli, acvacultori sau pescari comerciali."Aceasta lege este benefica deopotriva pentru producatori, dar si pentru cumparatorii in cautare de produse sanatoase, autohtone, romanesti. Proiectul de lege poate ajuta, de altfel, si la salvarea soiurilor romanesti, cele pe care le cautam cu totii la tarabe", spun initiatorii legi.Prima se ridica la 200 de euro pentru fiecare tona de produs agricol primar ori produs pescaresc si de acvacultura comercializat catre unitati de procesare. In cazul crescatorilor de pasari, prima va fi de 200 de euro pentru fiecare 10.000 de oua vandute la procesator.Cei care vand direct catre consumatorul final vor beneficia de 100 de euro pe tona sau pentru fiecare 10.000 de oua. Acelasi beneficiar nu poate primi intr-un an mai mult de 20.000 de euro daca vinde la procesator sau 10.000 de euro daca vinde la piata, direct pentru consum.Producatorii locali pot obtine aceasta prima de comercializare de 100 sau de 200 euro/tona pentru produsele agricole primare: legume, fructe, struguri, cereale, animale vii, pasari, lapte, oua, miere de albine, ciuperci de cultura si hamei, dar si pentru produsele pescaresti si de acvacultura.Beneficiaza de cei 200 de euro respectiv 100 de euro persoanele fizice si juridice, persoanele fizice autorizate/intreprinderile familiale/intreprinderile individuale din Romania, care indeplinesc cumulative urmatoarele conditii:Prima de comercializare se acorda la cerere, avand urmatoarele documente:Legea primei de comercializare intra in vigoare la 1 ianuarie 2021 si se aplica pana la 31 decembrie 2023.