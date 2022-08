Protest cu talangi la Palatul Parlamentului: "Noi facem paine, nu politica"

Fermierii protesteaza, marti, in fata Palatului Parlamentului, pentru ca nu au primit subventiile. Pe langa pancartele pe care erau scrise diverse mesaje, unii dintre ei au adus si talangi.

Agricultorii veniti in numar mare in Capitala (peste 2.000) sunt nemultumiti de modul in care autoritatile trateaza situatia lor, transmit televiziunile de stiri.

Ei sunt suparati ca nu au primit la timp subventiile, care oricum sunt mici, dar si ca terenurile pot ajunge foarte usor pe mana strainilor.

O alta nemultumire este faptul ca oficialii nu par sa sutina masura care prevede ca cel putin 50% din produsele din supermarketuri sa provina "din lantul scurt de aprovizionare", ceea ce i-ar ajuta pe producatorii locali.

"Nu plecam nicaieri, ca noi aici avem treaba, la Parlament. Le cerem sa vina printre noi, sa guste produsele noastre, ca sa nu mai spuna ca nu vor sa sustina masura ce ar aduce mancarea romaneasca in magazinele mari", a transmis unul dintre fermieri.

Printre mesajele scrie pe pancarte se numara "Noi facem paine, nu politica", "Vrem respect! Noi hranim Romania" si "Vom ajunge slugi la straini", arata Agrointel.ro.

De asemenea, o parte dintre ei au adus si talangi.

Iata intreaga lista de revendicari:

Responsabilii de intarzierea subventiilor sa suporte consecintele; Reglementarea fiscalizarii (TVA, subventiile nu trebuie supuse fiscalizarii, producatorii agricoli sunt supusi unor abuzuri ANAF) ; Legea etichetarii produselor agroalimentare; Vanzarea terenurilor agricole catre straini, sa fie stopata in regim de urgenta; Legea Vanatorii, cea care, dupa "expirarea" OUG 60/2015, blocheaza din nou pasunatul intre 6 decembrie si 24 aprilie si limiteaza numarul de caini la turma de oi. Legea 321, despre produsele romanesti in supermarketuri.

Protestul este organizat de catre Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), impreuna cu alte asociatii din tara.

