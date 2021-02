Fermierii ies in strada. Principala nemultumire: despagubirile pentru seceta nu se regasesc in bugetul Ministerului Agriculturii

"Asociatia Forta Fermierilor este prima organizatie din mediul asociativ al sectorului agroalimentar care declanseaza o actiune de protest prin care vrea sa transmita decidentilor politici ca nerespectarea angajamentelor luate in fata agricultorilor nu este acceptabila si nici negociabila", au transmis fermierii, intr-un comunicat de presa.Acestia anunta ca, in zilele de joi si luni, 18 februarie 2021 si 22 februarie 2021, intre orele 14:00 si 20:00, membrii vor picheta sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din bulevardul Carol I, nr. 2-4, Bucuresti, "pentru a trage un semnal de alarma ca neacordarea despagubirilor de seceta va insemna falimentul a zeci de mii de fermieri romani"."Acordarea acestor despagubiri de la buget nu inseamna plata de ajutoare sociale, nu vorbim de pomeni. Acesti bani reprezinta o investitie in economia reala, care vor sustine productia agricola din acest an, care vor permite ca zeci de mii de familii sa traiasca din munca lor. Sumele alocate de la buget vor fi recuperate chiar din acest an de catre Ministerul de Finante prin plata taxelor rezultate din productia agricola suplimentara.Estimez ca daca aceste despagubiri nu vor platite, productia agricola a acestui an va scadea cu 25%. Ar fi un dezastru, securitatea alimentara a Romanei ar fi in pericol. Fermierii nostri solicita acesti bani pentru a-si putea infiinta culturile din acest an si pentru a-si plati datoriile catre furnizori. Pentru multi din membrii Asociatiei Forta Fermierilor este o chestiune de viata sau de moarte.Noi nu avem solicitari politice, este treaba decidentilor politici pe cine desemneaza ministru al Agriculturii. Vrem insa ca ministrul Agriculturii sa isi respecte promisiunile facute fermierilor. Atat solicitam prin acest protest public. Ramanem parteneri onesti de dialog si consultari insa doar in conditiile in care fermierii sunt tratati cu respect", a spus Vlad Macovei, presedintele Asociatiei Forta Fermierilor.Asociatia Forta Fermierilor anunta ca actiunea de protest este autorizata de catre Primaria Capitalei.