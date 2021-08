Zootehnia la pământ și falsul record la producția de porumb. Paradoxul agriculturii românești într-un an cu rezultate mari

Și asta pentru că agricultura înseamnă bani, industrie şi performanţă, ceea ce România nu are. Chiar şi cu aceste producţii spectaculoase, România nu este o amenințare pentru statele puternice din vestul Europei, a declarat pentru ZF Agropower 2021 acţionarul producătorului de cereale Triagroexim, doctor în ştiinţe agronomice, Ştefan Gheorghiţă.„Noi doar credem că suntem dulăul cel mare (cu referire la poziția României în UE la producţii – n.red.). De fapt, suntem un căţeluş care se uită într-o lupă mare şi se vede mai mare decât este. Suntem departe de a fi o ameninţare pentru puternicele ţări din Vest. Agricultura înseamnă bani, industrie şi performanţă, iar aici discutăm despre Franţa, Anglia, Olanda, Belgia”, a precizat Gheorghiţă.România are probleme semnificative în modul în care își organizează piața, îi lipsesc predictibilitatea și strategia națională pe termen lung, acestea fiind doar câteva puncte nevralgice pe care autoritățile ar trebui să le ia în calcul cu prioritate, a declarat pentru Ziare.com fostul ministru al Agriculturii, Valeriu Tabăra.O altă problemă la care a făcut referire fostul ministru este zootehnia. „Zootehnia a scăzut mult sub ceea ce înseamnă optimul, adică undeva în jurul a 50%-60%, noi suntem undeva la 20%-24% din capacitate”. Mai mult, Ștefan Gheorghiță a punctat faptul că procentul majoritar din producţia de grâu ar trebui să rămână în ţară şi să meargă către zootehnie şi procesare şi nu să plece la export.„Zootehnia am pus-o la pământ. Antreprenorul român încearcă să investească în această direcţie, dar are nevoie de o strategie din partea auto­rităţilor. Am pus la pământ aproape toate fabricile de conserve şi noi cumpărăm roşii din Italia. Nimeni nu vrea să acorde ajutoare de stat pentru fabrici strategice“, a completat Gheorghiță.„Suntem singura țară din Europa cu potențial agricol real care suntem importatori de produse agro-alimentare”, a punctat Valeriu Tabăra, iar fermierul român nu are niciun cuvânt de spus în exportul produselor. Din datele statistice ante­rioare, circa 3-3,5 milioane de tone de grâu rămân în ţară şi aproximativ 6 milioane de tone sunt exportate.Anul acesta, Romania va avea o producţie de cereale de peste 34 de milioane de tone, din care producţia de grâu va fi de aproximativ 11 milioane de tone. Cu aceste rezultate, România redevine cel mai mare producător de porumb din UE şi va reintra în top cinci producători de grâu din Uniunea Europeana (UE), a completat Gheorghiță.„Producția la grâu era una de așteptat”, a mai punctat pentru Ziare.com fostul ministru al Agriculturii, Valeriu Tabăra, fiind vorba, într-adevăr, despre o creștere de randament nu despre o creștere de suprafață. „Pentru anii următori, putem vorbi despre 14-15 milioane de tone, bineînțeles, producția fiind condiționată și de schimbările climatice. Cu toate acestea, avem soiuri care vor face față”, a mai precizat acesta.Din punctul său de vedere, problema este la porumb și la floarea soarelui, unde nu se poate vorbi despre un record. Este un fals record la porumb „prin creșterea suprafeței de cultivare. De la 700.000, 800.000 de hectare am ajuns la 1 milion de hectare cultivate, ceea ce înseamnă riscuri, ineficiență, venituri mai puține pentru fermieri”.Ștefan Gheorghiță este de parare că fermierii ar trebui să investească în spaţii de depozitare, pentru că aceștia să aleagă momentul oportun pentru vânzarea materiilor prime, fără presiune.„Cred că e nevoie de spaţii de depozitare, dar nu cred că trebuie să aibă toată lumea spaţii de depozitare, fiindcă sunt nişte costuri care pentru anumite ferme nu pot fi sustenabile. O fermă de 50-70 de hectare este greu să îşi permită construcţia unui spaţiu de depozitare“, a completat el.Legat de preţurile cerealelor pe bursă, Gheorghiţă a declarat că vă mai urma o perioadă de creştere, apoi vă fi oprire lentă şi o stabilizare a preţului pentru o anumită perioadă.„Acum, personal cred că asistăm la o degringoladă a preţului cerealelor pe bursă, din cauză că urmează după opinia mea o perioadă de sterilizare a banilor injectaţi în perioada pandemiei de COVID-19. Asta nu se poate face decât prin inflaţie. Acum se pune întrebarea reuşim sau nu să controlăm inflaţia“, a mai completat Ştefan Gheorghiţă.