Spatiile speciale pentru producatorii romani, pe lista Ministerului Agriculturii

Asigurarea unor spatii speciale pentru ca producatorii sa isi poata vinde produse la preturi decente este una dintre preocuparile actuale ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a spus ministrul Daniel Constantin, cu prilejul vizitei intr-o piata volanta.

"Este important ca producatorul sa isi poate vinde marfa singur, la preturi decente, astfel avand de castigat si el, si cetateanul care cumpara. Am obtinut fonduri in plus la rectificarea bugetara, dar in agricultura banii sunt intotdeauna insuficienti. Dorim sa initiem un program de promovare a produselor apicole romanesti in strainatate. La fel si pentru agricultura eco si biologica. Facem, insa, eforturi mari sa putem duce acest buget pana la sfarsitul anului", a spus Constantin.

Federatia Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe (Agrostar) organizeaza, sambata si duminica, in zona Unirii, la intersectia cu Nerva Traian, o piata volanta cu legume si fructe, produse traditionale la preturi de producator. Aceasta este cea de a treia piata din Capitala, dupa cea din zona Academiei si zona Sfantul Gheorghe.

In aceste piete volante sunt comercializate legume si fructe de sezon, conserve facute in gospodaria proprie de catre producatori, produse traditionale din zona Brasov-Sibiu, produse apicole, precum si fructe din zona Voinesti si legume din gradinile ialomitene.

"Daca supermarketurile ar accepta calitatea noastra si daca am avea mai multe astfel de piete, am putea sa scadem si preturile. Asa nu avem totusi vanzari prea mari si deci si preturile sunt mai mari decat si-ar dori cetateanul", i-a spus ministrului Constantin un producator din comuna ialomiteana Maia.

Reabilitarea sistemului de irigatii a fost una dintre cererile unanime adresate de producatori ministrului Agriculturii, dar si un program sustinut de promovare a produselor romanesti.

Ads