Strainii detin aproape o zecime din suprafata agricola a tarii

Suprafata agricola detinuta de straini in Romania se ridica la ora actuala la peste 700.000 de hectare, ceea ce reprezinta 8,5% din suprafata arabila a Romanei, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Valeriu Tabara.

"Suprafata agricola detinuta de straini in Romania se ridica la ora actuala la peste 700.000 de hectare, Italia avand 24,29% din suprafata detinuta, Germania 15,48%, iar tarile arabe - 9,98 procente. Solicitarea de a cumpara terenuri agricole este un fenomen care se accentueaza tot mai mult la aceasta data", a spus Tabara.

Potrivit datelor furnizate de seful MADR, in topul detinatorilor de terenuri se mai numara Austria cu 6,13%, Spania cu 6,22%, Danemarca cu 4,52%, Olanda cu 2,4%, Ungaria - 8,17%, Grecia - 2,4%, si Turcia - 0,78%, iar prin sistemul off-shore sunt cumparate terenuri de catre Malta, Cipru, Monaco, San Marino si Luxemburg cu o pondere 5,91%. Din tarile arabe, detin terenuri in Romania persoane din Irak, Liban si Siria.

Tabara a precizat ca pretul terenurilor in Romania, de cel mult 2.500 de euro/ha, este insa cu mult sub cel inregistrat in tarile UE, unde ajunge si pana la 15.000 de euro pe hectar.

"Este de luat in calcul evolutia unui hectar de teren, mai ales in zona de mare favorabilitate, pentru ca nu in toate zonele sunt aceste plafoane. In 2010, pretul unui hectar oscila intre 1.500 si 2.500 de euro, iar in 2011 in zonele favorabile s-au vandut terenuri cu 4.000 pana la 5.000 de euro pe hectar.

Asistam la aproape o dublare a preturilor, desi la ora actuala preturile arabile de buna calitate din Romania sunt cele mai scazute din zona Uniunii Europene. Preturile in tarile dezvoltate din UE ajung la aceasta data intre 10.000 si 15.000 de euro pe hectar", a adaugat Valeriu Tabara.

Ads