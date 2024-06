Super-banane modificate genetic, testate pentru prima data pe oameni

Cercetatorii din SUA vor testa in premiera pe oameni banane modificate genetic, scopul acestui demers fiind imbunatatirea vietilor a milioane de locuitori de pe continentul african.

Acesta este un proiect dezvoltat de Queensland University of Technology, din Australia, cu sprijinul Fundatiei Bill si Melinda Gates. Bananele modificate, imbogatite cu alfa si beta caroten, care sunt transformate de organism in vitamina A, ar urma sa fie cultivate in Uganda pana in 2020, potrivit AFP.

In SUA, fructele vor fi supuse mai multor teste, timp de sase saptamani, pentru a fi analizata concentratia de vitamina A din corpul uman, in urma consumului.

Potrivit cercetatorilor, anual, aproximativ 700.000 de copii mor si cel putin 300.000 orbesc din cauza deficitului de vitamina A.

Bananele modificate genetic arata ca si cele obisnuite la exterior, insa miezul este mai portocaliu.

Dupa aprobarea cultivarii acestor banane in scopuri comerciale in Uganda, cercetatorii spera ca tehnologia sa fie extinsa si la culturile din tari ca Rwanda, Congo, Kenya si Tanzania.

C.S.

