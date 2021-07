Ultima zi in care romanii din diaspora se pot inscrie pentru a accesa fonduri europene prin programul "Tanarul fermier"

Sesiunea de primire a cererilor de finantare pentru submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri", din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), dedicata celor din diaspora, a fost prelungita pana la data de 5 iulie, termenul initial de inchidere fiind 4 mai 2021.Alocarea financiara pentru aceasta sesiune continua a fost de 20 milioane de euro. Pragul de calitate pentru perioada mai-iulie este de 25 de puncte.Potrivit AFIR, pana la data de 4 mai, au fost depuse 172 de proiecte a caror valoare insumeaza 6,9 milioane de euro. Pana la atingerea plafonului de depunere a proiectelor mai sunt disponibile fonduri in valoare de 23 de milioane de euro.Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, in valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, in functie de dimensiunea exploatatiei agricole.Finantarea se acorda tinerilor fermieri sub forma de suma forfetara in doua transe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in functie de implementarea corecta a planului de afaceri, fara a depasi trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole) de la semnarea documentului.Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a Planului de Afaceri.Sesiunea de primire a proiectelor dedicata tinerilor fermieri din diaspora a fost deschisa pe 4 ianuarie 2021.