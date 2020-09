VIDEO Fermierii dobrogeni au arat pe un camp un mesaj disperat adresat autoritatilor: "Vrem apa"

Timp de 3 ore, pe terenul dintre localitatile Comana si Negru Voda, utilajele fermierilor au scris mesajul "VREM APA!""Tragem un semnal disperat catre autoritati de a gasi solutii, impreuna cu fermierii, la seceta care afecteaza in mod special zona Dobrogei", spun reprezentantii fermierilor.Fermierii vor merge sa discute si cu autoritatile pentru a obtine fonduri pentru aducerea apei in zona podisului dobrogean.Acestia cer:1. Sistemul de irigatii: Reabilitarea sistemului de irigatii este o necesitate la acest moment in Dobrogea.2. Amanarea platii ratelor catre bancile comerciale si firmele de leasing, pentru utilaje agricole, echipamente, terenuri si active agricole - masura esentiala pentru supravietuirea agriculturii din jud. Constanta in acest an.3. Declararea judetului Constanta "zona calamitata"- seceta extrema din acest an impune aceasta masura