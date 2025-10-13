Ministrul Finanțelor anunță că ne-a trecut glonțul pe la ureche: „În iulie eram foarte aproape de posibilitatea de a avea fondurile europene suspendate pentru 2026”

Autor: Silvia Deleanu
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 11:04
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare FOTO Captură video Youtube.com/Guvernul României

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, după reuniunea ECOFIN, că România a depăşit pericolul suspendării fondurilor europene pentru anul viitor, întrucât măsurile luate de Guvern ”îşi fac efectele scontate”. Potrivit ministrului, România nu şi-ar fi permis să piardă banii de la Uniunea Europeană, fondurile europene fiind considerate principala noastră sursă de creştere şi de relansare economică.

„La ECOFIN-ul din iulie eram foarte aproape de posibilitatea de a avea fondurile europeane suspendate pentru 2026, ceea ce România nu şi-ar fi permis. Astăzi nu mai suntem în această realitate. Măsurile pe care le-am luat în acest 100 de zile îşi fac efectele scontate. Fondurile europene sunt principala noastră sursă de creştere, sunt principala sursă de relansare. Am depăşit pericolul, trebuie să absorbim cât mai mult din toţi banii europeni pe care îi avem la dispoziţie, iar acest lucru ne va ajuta pentru a relansa creşterea economică, care este firavă în acest moment”, a transmis ministrul Finanţelor într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Acesta a menţionat şi întâlnirile cu omologii din Bulgaria şi Grecia pe care le-a avut la ECOFIN. „În relaţie cu Bulgaria am discutat despre chestiunea contrabandei cu ţigări, o chestiune foarte gravă pe care trebuie să o ţinem în frâu (…) Acelaşi lucru l-am făcut cu ministrul finanţelor din Grecia, pentru că şi Grecia e foarte îngrijorată de această chestiune şi toate trei ţările putem împreună să schimbăm informaţii şi să luăm măsuri în comun pentru combaterea contrabandei”, a mai transmis ministrul Finanţelor.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Luxemburg în perioada 9-10 octombrie 2025.

Ministrul Finanțelor, încrezător în următoarea evaluare a ratingului suveran. Care sunt ambițiile guvernului pentru economie, după anunțul S&P de vineri
Ministrul Finanțelor, încrezător în următoarea evaluare a ratingului suveran. Care sunt ambițiile guvernului pentru economie, după anunțul S&P de vineri
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat în cadrul unei conferințe de specialitate, că se declară optimist cu privire la evaluarea ratingului de țară din partea agenției S&P, care...
Inflația a crescut din nou în septembrie. Ce alimente și servicii s-au scumpit cel mai mult
Inflația a crescut din nou în septembrie. Ce alimente și servicii s-au scumpit cel mai mult
Rata anuală a inflaţiei în septembrie 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent a fost 9,88%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la mărfurile nealimentare, cu...
