Alin Burcea, ANAT: Romania nu are o imagine prea buna, turistii straini sunt putini, majoritatea vin in interes de serviciu

Noul presedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, Alin Burcea, vrea sa transforme atragerea turistilor straini (n. red. incoming) in prioritate nationala.

Oficialul ANAT considera ca turismul romanesc trebuie sa beneficieze de fonduri de promovare de cel putin 10 milioane de euro pe an pentru a deveni vizibil pe piata externa.

„Cred ca Ministerul Turismului trebuie sa aloce niste fonduri de promovare pentru turismul intern, ca doar noi platim taxe si impozite multe. Ne dorim transformarea pe bune a incoming-ului, care sa devina prioritate nationala, pentru ca vorbim de mult timp despre aceasta treaba si nu reusim sa o facem la modul serios. Ministerul Economiei are, daca nu ma insel, 1,5 milioane de euro alocati pentru promovarea Romaniei, dar asta este buget de firma, nu este buget de tara. Si aici intra si targurile, care consuma o caruta de bani. Sigur ca dupa ce a venit ministrul Oprea nu mai sunt problemele de anul trecut, pentru ca a fost rusinos ca nu ne-am prezentat la targurile de la Berlin si de la Paris. Nu exista asa ceva! Ca nu am avut, ca nu am putut, lucrurile astea trebuie rezolvate. Si ma refer la cel putin 10 milioane de euro buget pentru promovare al Romaniei in 2025", a afirmat Burcea.

In plus, Alin Burcea atrage atentia ca este nevoie de bani si pentru promovarea destinatiilor interne, atat pentru statiunile balneoclimaterice, cat si pentru litoral, situatie intarita si de Risco.ro. De asemenea, acesta a subliniat necesitatea reinfiintarii birourilor de turism din strainatate.

Ads

„Avem o prima de incoming, numai ca nu se dau banii. Se cer documente peste documente si cei care fac aceste documente peste documente, ca sa arate ca au avut 300 - 500 de oameni, sunt luati si periati si puricati si in final banii nu se dau. Si este vorba de cateva mii de euro, pentru ca trebuie sa ai turisti cu minimum patru zile ca sa iei 50 de euro. Eu nu spun ca nu trebuie sa se respecte legea, dar hai sa nu ii mai bruiem, pentru ca oamenii astia se vor lasa la un moment dat, cu 7.000 de acte pe care trebuie sa le faca. Asta nu este incurajarea incoming-ului", a completat Burcea.

Din pacate, Romania nu are o imagine prea buna, turistii straini sunt putini, majoritatea celor veniti in Romania o fac in interes de serviciu si nu neaparat pentru relaxare.

Alin Burcea a adus in atentie si anumite probleme intalnite pe litoral, chiar daca afirma ca situatia nu este foarte dramatica.

Ads

„Trebuie rezolvata cumva si problema litoralului, chiar daca nu este chiar atat de dramatica. Totusi, merg 1,4 milioane de romani pe litoral, de-aia trebuie infiintata Agentia Nationala pentru Turism, pentru ca anul trecut s-a facut licitatie in aprilie pentru plaje pentru sezonul care incepea in mai. Pai licitatia trebuie facuta in octombrie pentru anul urmator si nici acum nu cred ca s-au facut licitatiile. Este posibil asa ceva? Peste cateva zile vine 1 Mai. In Mamaia, spre exemplu, trebuie rezolvata si problema parcarii, chiar daca eu inteleg ca nu mai sunt spatii verzi. Dar cum a fost anul trecut 100 de lei parcarea pe zi, inmultit cu sapte zile, sunt 700 de lei doar parcarea. Si daca hotelul nu are plaja, mai dai inca 100 de lei pe zi pentru doua persoane. Si asa dai 1.400 de lei, dar tu nici nu ai intrat inca in hotel", a aratat presedintele ANAT.

Burcea a anuntat ca la mijlocul lunii iunie vor fi prezenti in Romania reprezentantii asociatiilor agentiilor de turism din Europa, care vor avea un congres al ECTAA.

Ads

„Intre 12 si 16 iunie in Romania vine ECTAA, care este ANAT-ul european. Sunt 27 de presedinti ale asociatiilor agentiilor de turism din Europa, care vin in Romania si este foarte bine, pentru ca, pe de o parte, ne considera importanti si, pe de alta parte, pentru ca se vorbeste despre Romania. Pe 12 iunie am organizat un seminar pentru ministru si echipa lui, pentru domnul presedinte Jianu de la FNGCIMM, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, sa intelegem cu totii ce inseamna un fond de garantare. Apoi, in urmatoarele zile, va fi Adunarea Generala ECTAA, in care vor fi alegeri. Este un eveniment foarte important pentru noi", a adaugat el.

Alin Burcea este noul presedinte al ANAT, pentru perioada 2024 - 2026, acesta fiind al treilea mandat in fruntea organizatiei pentru el.

Potrivit unui comunicat ANAT, Alin Burcea este presedinte fondator al Asociatiei, avand primul mandat in perioada 1990-1992, ulterior fiind reales in functia de presedinte al ANAT in 2016 - 2018.