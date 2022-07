Cand sarlatania devine atentat la siguranta nationala. PSD pune Romania pe butuci

Situatia este cat se poate de clara si simplu de inteles: PSD a avansat niste promisiuni electorale cu totul si cu totul fanteziste, pentru a capata un scor care sa-i permita sa faca zob Justitia, iar acum trebuie sa-si puna in practica sarlatania, ceea ce, evident, nu are cum.

Alegerea este si ea clara: ori admite ca a mintit si ca promisiunile din program sunt inaplicabile, ori o tine inainte si distruge economia cu totul.

Problema nu este atat anul acesta, cand inca PSD traieste din osanza fostelor guverne si nu a fost nevoit sa puna in practica mare lucru, ci in bugetul de anul viitor care, daca va cuprinde tot ce a fost promis, va crapa.

Adica ar urma sa se intample ce s-a intamplat deja la nivel local in multe primarii: salariile au fost majorate, dar nu mai sunt bani nici macar pentru ele.

Ambele variante vor avea un urias cost politic, fie unul imediat, fie unul mai aproape de prezidentiale.

Minimum decent ar fi ca PSD sa se opreasca macar acum si sa recunoasca sarlatania, dar vad ca pluseaza cu o noua sarlatanie. Pe de-o parte, unele promisiuni au fost ingropate fara cine stie ce explicatii. Eliminarea impozitului pentru medici si pentru cei cu venituri mai mici de 2.000 de lei, eliminarea impozitului pe dividende si recalcularea pensiilor sunt doar cele mai mari dintre promisiunile abandonate.

In privinta majorarii salariilor promisa - salariile ca in Occident pe care le picta dl Dragnea la tabla -, s-a dovedit ca a fost doar o mare pacaleala.

Da, cresc salariile cu 25%, dar cele brute, nu banii cu care ramane salariatul in mana la sfarsitul lunii. Care a fost schema de pacalire a romanilor? Trecerea contributiilor (la pensii si la sanatate) de la angajator la angajat. Ceea ce va face ca, desi se reduce la 10% impozitul pe venit si se reduc contributiile sociale cu 4,25 puncte procentuale, in final, majorarea salariului pe care il primeste in mana angajatul sa fie de cel mult 4%, incomparabil mai mica decat ceea ce promitea PSD in campanie.

Fix o alba - neagra.

Dar chiar si asa e clar ca bugetul nu se inchide. Sigur ca din pix pot fi estimate niste incasari bugetare de poveste, dar in mod real, ei stiu ca nu va merge.

Si atunci trebuie sa faca rost de bani din piatra seaca.

Asa se explica topaiala fiscala, adica ideile crete pe care Guvernul le-a tot lansat, de la impozitul pe cifra de afaceri, care a generat si reactii internationale, la TVA Split, la incasarea contributiilor integrale pentru angajatii part-time, nationalizarea Pilonului 2 de pensii.

La nivelul increderii mediului de afaceri, toate au avut efecte dramatice, chiar si cele abandonate.

Cine naiba sa investeasca intr-o tara unde te poti astepta in fiecare zi la o modificare de fiscalitate care sa-ti arunce in aer afacerea?

Apoi, sunt si chestiuni practice. Vorbeam recent cu un fermier, om care a lucrat o viata intr-o multinationala si la pensie s-a hotarat sa investeasca ceva in agricultura:

"Fiind o firma mica, nu aveam nevoie de angajati full-time, ci part-time, specializati pe cate un domeniu. Cand au introdus contributia integrala pentru part-time, am renuntat la o parte dintre ei si le-am dat norma intreaga altora. Treaba nu mai merge la fel de bine, pentru ca nu se pricep la fel de bine la toate. Acum se pregatesc sa respinga in Parlament ordonanta.

De unde sa ii mai adun eu pe cei dati afara si ce sa fac cu cei care au devenit full-time? Cred ca ma vor baga in faliment curand."

Ultima gaselnita pentru a mai jupui ceva este dezgroparea intr-o forma noua a taxei de solidaritate de 2%, anuntata "noaptea, ca hotii!" de ministrul Finantelor, intr-un talk-show la capitolul si altele. Taxa aceea despre care premierul Tudose spunea ca e la "discutate si uitate".

Uite ca si-au adus aminte. Si au declansat manipularea cu o bucatica de adevar. Dar una foarte mica, adica de 0,25%, cat contributia la acel fond de garantare a salariilor, obligatoriu prin directiva europeana, ca o masura de siguranta pentru ca angajatii firmelor care dau faliment sa-si primeasca salariile. Care se aplica din 2006.

Dar Comisia Europeana nu impune in niciun caz o taxa de solidaritate, ci doar existenta unei centuri de siguranta.

Mai mult, cand au decis mutarea contributiilor, desteptii pamantului au vrut sa renunte la aceasta taxa, iar cel care a tras semnalul de alarma a fost liderul Cartelului Alfa, Bogdan Hossu, chiar intr-un interviu pentru Ziare.com. La aceasta taxa nu se putea renunta si nici nu putea sa fie trecuta la angajat.

Si daca tot nu puteau sa renunte, s-au gandit ce ar fi sa o si creasca. Doar ca noua taxa, cea de 2%, nu se va duce doar la fondul de garantare. Chiar ministrul Misa spunea senin ca doar 10% din aceasta taxa va avea aceasta destinatie. 90% se va duce in buget, ca sa fie "onorate anumite obligatii sociale".

Pe romaneste, scade contributia de garantare de la 0,25% la 0,2%, dar se iau cu japca alti bani ca sa fie finantate in continuare toate sarlataniile si toate hotiile.

Solidaritatea suna bine, e necesara. Dar solidaritate cu ce? Cu autorii unui jaf national?

Si, in mod absolut iresponsabil, dl Misa anunta aceasta noua taxa cand firmele au bugetul pe anul viitor aproape gata, obligandu-le practic sa o ia de la capat si aruncand in aer orice plan de afaceri, de investitii sau de dezvoltare.

Si macar daca acum, cu doua luni inainte de finele anului, ar sti ce trebuie sa modifice. Dar nu stiu, pentru ca ministrul nu a avut nici macar bunul simt (imi pare rau, dar eu alta caracterizare nu vad), incat sa iasa cu o explicatie clara, cu un mod de calcul exact.

De miercuri seara o tine intr-o balmajeala. Intelegem ca ar fi vorba despre o taxa de 2% din fondul de salarii. Din care fond de salarii? Probabil ca din brut, fiind o taxa a angajatorului care, spune populist dl Misa, trebuie responsabilizat si el, dar si pentru ca jupuiala sa fie si mai consistenta.

Este o taxa noua, in plus fata de contributiile care trec la angajat, asa cum a spus prima data dl. Misa sau e doar un alt fel de impartire a contributiilor, asa cum a spus cateva minute mai tarziu acelasi domn Misa, cand a si enuntat foarte categoric ca este exclusa o scadere a salariilor.

Varianta unei taxe in plus este cea mai probabila. Doar nu va reduce Guvernul CAS si CASS cu inca 2%. Pe de-o parte, pentru ca e anuntata ca o taxa a angajatorului cel responsabilizat, pe de alta parte, pentru ca daca mai taie din contributiile la pensii si sanatate, cele doua bugete intra rapid in colaps.

Deci singura sansa a angajatului sa nu ii scada salariul ar fi ca angajatorul sa suporte acest 2% fara sa afecteze fondul de salarii. Nu vad insa cum ar putea fi obligat sa o faca.

Unii poate o vor face, isi vor permite. Altii insa nu-si permit si ori vor scadea salariile, ori vor da oameni afara, ori vor intra in faliment. Sau vor diminua investitiile, ceea ce va afecta practic dezvoltarea acestei tari.

Reactia specialistilor si mediului de afaceri la taxa de solidaritate: Mergem cu viteza accelerata spre zid

Si daca romanilor le vor scadea si salariile, dupa ce le-a scazut puterea de cumparare din cauza cresterii accelerate a preturilor, dupa ce ratele la banca le-au lasat deja mai putini bani in buzunar, cine va fi de vina? Patronii cei lacomi, desigur.

Si cand vom fi intre ruine, pe cine vor da vina PSD si ALDE? Pe Soros, pe UE care ne-a impus o taxa, pe sistem, care a sabotat programul de guvernare, pe agenturi, pe Kovesi.

Deja nu mai suntem in faza unei inselatorii care se apropie de decont. Cred ca ne aflam in fata unui autentic atentat la siguranta nationala si incep sa ma intreb serios daca este vorba doar despre incompetenta distilata si degringolada inselaciunii la decont sau e vorba despre un plan de destabilizare a acestei tari, dupa cum se intreba intr-un interviu recent si avocatul Gabriel Biris, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor.

Citeste si Aberatia zilei: Guvernul se mandreste ca economia duduie - gandacii zboara si se lauda ca sunt pasari

