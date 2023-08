Cele mai libere economii din lume - Pe ce loc se afla Romania

Romania ocupa locul 42 din 144 de tari in ceea ce priveste libertatea economica, avand un scor de 7,27, potrivit unui raport realizat de institutul canadian de cercetare Fraser.

Tara noastra se afla pe pozitia 110 in anul 2000, arata Fraser Institute.

Hong Kong ofera cea mai mare libertate economica din lume, cu un scor de 8,90 din 10, fiind urmat de Singapore, Noua Zeelanda, Elvetia, Australia, Canada, Bahrein, Insulele Mauritius, Finlanda si Chile.

La polul opus se situeaza Venezuela, Myanmar, Zimbabwe, Republica Congo si Angola.

Raportul masoara gradul in care politicile unei tari incurajeaza libertatea economica prin intermediul a 42 de indicatori pentru cinci domenii diferite: dimensiunea guvernului, sistemul legislativ si drepturile de proprietate, accesul la finantare, libertatea comertului international si gradul de reglementare al pietelor.

La nivel global, rata medie a libertatii economice a crescut la 6,83 in 2010, acesta fiind anul pentru care exista cele mai recente informatii disponibile pentru toate cele 144 de tari incluse in clasament. In 2009 scorul a fost de 6,79, cel mai scazut nivel din aproape trei decenii.

Potrivit studiilor, persoanele care traiesc in tari cu un nivel ridicat de libertate economica se bucura de o mai mare prosperitate, mai multe libertati politice si civile si au o durata medie de viata mai mare.