Pana uriasa de curent electric: trei judete ramase in pana. Transelectrica da vina pe codul rosu de vreme severa

Cauza ar fi o defectiune in reteaua Transelectrica , potrivit Transelectrica."Marti, 29 iunie 2021, la ora 14.34, pe fondul fenomenelor meteorologice de vreme severa, a avut loc un defect in Reteaua Electrica de Transport din zona Brasov, care a afectat alimentarea cu energie electrica din zona judetelor Brasov, Covasna si nordul judetului Prahova.Incidentul a fost remediat in jurul orei 14.53, toti consumatorii fiind ulterior realimentati. Cauzele tehnice ale producerii incidentului sunt in analiza la nivelul specialistilor din CNTEE Transelectrica SA.Mentionam ca in zona traversarii montane a LEA 400 kV Gutinas - Brasov este in vigoare un cod rosu de vreme severa, fiind emise mai multe avertizari prin intermediul sistemului ROALERT", se arata intr-un comunicat Transelectrica.