Proteste de amploare in Turcia, desi economia duduie - Care e explicatia?

De la izbucnirea crizei economice, locuitorii multor tari din Europa au iesit in strada, protestand fata de reforme si taieri, in conditiile in care finantele acestor state se prabuseau. Insa cetatenii din Turcia, tara care vrea sa adere la UE si care se bucura de o economie infloritoare, aparent nu au motive ca sa iasa in strada.

Recep Tayyip Erdogan a ajuns la putere in urma cu un deceniu si a fost determinat inca de atunci sa demonstreze ca partidul sau islamist poate transforma economia Turciei. Iar roadele muncii sale ca premier reprezinta dovada vie, scrie CNN.

In timpul mandatului acestuia, inflatia a scazut puternic, iar Turcia a devenit un magnet pentru investitii straine, atragand peste 100 de miliarde de dolari din 2003 si pana in prezent. In plus, aceasta tara a avut anul trecut exporturi in valoare de 152 miliarde de dolari, cifra de 10 ori mare decat in 1993.

Turcia s-a mai mandrit in ultima perioada si cu cresterea ratingului de tara.

"In ultimii 10 ani, succesul a provenit de la un singur partid. Insa Erdogan este adevarata cheie a cresterii umimitoare de care a beneficiat Turcia. El are viziune si o multime de sustinatori in jurul sau", a precizat Tim Ash, analist la Standard Bank.

Membrii partidului de la guvernare s-a aliniat in spatele lui Erdogan, insa protestele recente arata ca ceva lipseste, scrie CNN.

Din ce in ce mai multi manifestanti sunt de parere ca prim-ministrul nu actioneaza in interesul lor.

Miracolul turcesc, o mica lectie pentru Europa

Erdogan vrea ca Turcia sa ajunga in primele 10 state ale lumii pana in 2023, cand se implinesc 100 de ani de la infiintarea republicii de catre Mustafa Kemal Ataturk.

Momentan, ea se afla pe locul 17, conform clasamentului intocmit de Fondul Monetar International. Insa semnalele pentru indeplinirea acestei tinte sunt pozitve. Comparativ cu 2003, produsul intern brut al Turciei s-a triplat.

In plus, PIB/capita a urcat vertiginos in timpul guvernarii lui Erdogan, iar premierul se lauda ca au fost create un milion de locuri noi de munca in fiecare an.

De ce au iesit oamenii in strada daca economia duduie?

Motivul pentru care turcii au iesit in strada il reprezinta planurile marete ale premierului, care vrea sa transforme infrastructura Turciei pana in 2023. Printre ele se numara un nou aeroport in Istambul, in care vor fi investite cateva miliarde de dolari, noi poduri in stramtoarea Bosfor si un canal de 40 de km care sa lege Europa de Asia.

In acelasi timp, el incearca sa isi castige adepti pentru modificarea Constitutiei si pentru a transfera cat mai multa putere presedintelui, functie pe care are de gand s-o ocupe cat de curand.

In timp ce actualul sef al statului, Abdullah Gull, a transmis un semnal pacifist in leaguta cu protestele, premierul nu a adoptat inca un astfel de ton impaciuitor, mai scrie CNN.