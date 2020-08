RAPORT Romania ar putea inregistra cea mai mare scadere a vanzarilor de masini noi din Europa Centrala in acest an, de 24,3% fata de 2019

Astfel, vanzarile de masini noi din Romania arata o scadere la 137.000 de unitati in acest an, de la 181.000 unitati in 2019, si, ulterior, o urcare pana la 223.000 de unitati in 2023."Romania ar putea inregistra cea mai mare scadere a vanzarilor de autoturisme si vehicule comerciale noi din Europa Centrala in acest an, de 24,3% comparativ cu nivelul 2019, dar va avea o revenire rapida urmand sa depaseasca pragul de volum pre criza Covid pana in 2023", reiese din raportul Autofacts realizat de reteaua PwC la nivel european, pe baza datelor IHS Markit.Astfel, estimarile privind vanzarile de autoturisme si vehicule comerciale usoare (LCV) noi din Romania arata o scadere de la 181.000 unitati in 2019 la 137.000 de unitati in acest an si, ulterior, o urcare pana la 223.000 de unitati in 2023. In Europa Centrala, Romania va avea un declin comparabil cu Polonia, care va inregistra tot o scadere de 24,3%. Insa pentru Polonia este estimata o revenire mai lenta, urmand sa ramana si in 2023 sub nivelul din 2019."Piata auto, una dintre cele mai afectate de sectoare de pandemia Covid-19 cu fabrici inchise si prabusirea vanzarilor in lockdown, incepe sa se recupereze usor de la o luna la alta. Insa revenirea la volumele din 2019 si depasirea acestora vor fi de durata, pe masura ce consumatorii isi recapata increderea sa cheltuiasca. Vestea buna este ca prognozele pentru Romania sunt printre cele mai optimiste, comparativ cu restul pietelor din Europa Centrala, pe fondul planurilor celor doi producatori locali de a adauga noi modele din categoria hibrid", a declarat Daniel Anghel, partener, liderul serviciilor pentru industria automotive, PwC Romania.Astfel, cea mai mica scadere ar urma sa fie inregistrata de Ungaria, de 19,6%, urmata Slovacia cu 21,4% si Cehia cu 21,6%. Dintre aceste piete, doar Slovacia va recupera pierderile din acest an, urmand ca in 2023 vanzarile auto sa depaseasca nivelul inregistrat in 2019.Per total, piata din Europa Centrala se va diminua cu 23% in acest an, ajungand la nivelul inregistrat in 2016, de 900.000 de autovehicule. In comparatie, estimarile pentru pietele din vestul Europei arata o contractie cu 26%.Referitor la productia de vehicule din Romania, estimarile Autofacts si IHS arata o scadere cu 16,3% in acest an, la 410.000 unitati, si o crestere exponentiala pana in 2027, la 794.000 unitati, pe fondul planurilor celor doi producatori - Ford si Renault In 2019, Ford a lansat productia noului Puma la uzina din Craiova si are in plan sa adauge si volume LCV. La randul sau, Renault intentioneaza sa creasca volumul productiei uzinei sale din Pitesti, care, in plus, este de asteptat sa inregistreze cea mai mare utilizare a capacitatii dintre fabricile din Europa Centrala.Romania se plaseaza pe locul al treilea in Europa Centrala dupa scaderea productiei auto din acest an, la acelasi nivel cu Slovacia, cu 16,1%. Cel mai abrupt declin este preconizat pentru Cehia, de 23,7%, urmata de Ungaria, cu 18,5%. Productia din Polonia in schimb va fi singura in crestere usoara, cu un plus estimat la 3,5%.Dupa declinul abrupt din cel de-al doilea trimestru, volumele de asamblare in Europa Centrala pot scadea in general cu 22% pana la sfarsitul anului. Cu toate acestea, schimbarile modelelor in retelele europene de producatori, concentrarea pe vehicule comerciale usoare in fabricile din Europa Centrala si lansarea de modele de vehicule electrice ar putea avea un impact pozitiv asupra potentialului de revenire a productiei incepand cu 2024, arata Autofacts.In ceea ce priveste productia de vehicule electrice si hibrid in Europa Centrala, perspectivele acesteia sunt pozitive, cota de asamblare urmand sa ajunga la 28% pana in 2027, de la circa 2% in 2019. Aceasta se va situa insa sub cota de 41% din Europa de Vest.PwC este o retea de firme prezenta in 157 de tari cu mai mult de 276.000 de profesionisti ce ofera servicii in domeniul auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.