Regionalizare: Care sunt polii economici cu cele mai grele pietre de moara

Viitoarele regiuni de dezvoltare se vor baza pe sustinerea catorva poli socio-economici, reprezentati prin judete foarte bine dezvoltate, care vor avea misiunea de a sustine si zonele sarace.

Business24 prezinta harta bunastarii si a saraciei in Romania, in functie de viitoarea impartire administrativ-teritoriala.

In Romania exista doar cinci judete dezvoltate bine din punct de vedere socio-economic, preponderent in partea de centru-vest a tarii: Ilfov, Brasov, Cluj, Sibiu si Timis. Ierarhizarea s-a facut pe baza Indicelui de Dezvoltare Sociala Locala (IDSL), care ia in calcul sapte indicatori ddiferiti: nivelul de educatie, varsta medie, speranta de viata, numarul de autoturisme la mia de locuitori, suprafata medie a locuintei, consumul de gaze pe locuitor, categoria de marime a localitatii.

