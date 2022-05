Romania, progrese in ce priveste libertatea economica - Suntem sub Botswana, dar peste Franta

Romania a urcat cinci pozitii fata de anul 2014, in clasamentul libertatii economice, situandu-se pe locul 57 in lume, din 178 de tari analizate.

In clasamentul pe anul 2015 al libertatii economice, realizat de Heritage Foundation si The Wall Street Journal, conduce Hong Kong, avand un coeficient de 89,6 pe o scala de la 0 la 100, la mica distanta de Singapore (89,4).

Singurele tari care mai au un coeficient de peste 80, ceea ce inseamna o economie ce poate fi considerata "libera", sunt, in ordine, Noua Zeelanda, Australia si Elvetia.

Cu un scor de 66,6, tara noastra a urcat cinci pozitii fata de anul 2014, cand avea 65,5, insa se afla in continuare in categoria tarilor cu o economie "moderat libera", avand coeficientul intre 60 si 69,9.

Romania puncteaza slab in ce priveste statul de drept, sursa citata notand ca, "in ciuda unor imbunatatiri, coruptia ramane o problema serioasa" si ca "instantele continua sa sufere de probleme cronice precum coruptia, influenta politica, lipsa de personal si alocarea ineficienta a resurselor".

In schimb, tara noastra sta foarte bine in ce priveste libertatea comertului (scor de 88) si libertatea fiscala (86,9), dar si la libertatea monetara (77,3).

Oman, Armenia, Jamaica, Iordania si Botswana sunt printre tarile aflate inaintea tarii noastre din acest punct de vedere, dar si Macedonia si Bulgaria. In schimb, Romania depaseste in acest clasament Franta, Italia, Portugalia, Croatia sau Slovenia.

Cea mai libera economie din Uniunea Europeana si a doua din Europa o are insa surprinzator, Estonia, aflata pe locul 8 in clasamentul general, in randul tarilor cu o economie "in cea mai mare parte libera". Canada se afla pe locul 5, Statele Unite ale Americii pe 12, Marea Britanie pe 13, iar Germania pe 16. Lituania (15) si Georgia (22) sunt alte surprize din prima parte a clasamentului.

Patru dintre cele mai mari puteri economice ale lumii se afla in afara primelor 100 de locuri, insemnand economii "in cea mai mare parte nelibere" - Brazilia (locul 118), India (128), China (139) si Rusia (143).

Doua economii din Europa sunt considerate "reprimate", fiind in ultima categorie a clasamentului - Belarus (locul 153) si Ucraina (locul 162). Si Argentina (169) se afla printre ultimele tari, ultimul loc fiind insa detinut de Coreea de Nord, cu un coeficient de doar 1,3, la mare distanta de Cuba (29,6) si Venezuela (34,3).

Radio Free Europe noteaza ca, potrivit raportului libertatii economice, tarile baltice, cele din Caucaz si mare parte a celor din Asia Centrala sunt in fata Rusiei, dupa prabusirea URSS, in anul 1991.

Lansat in anul 1995, studiul evalueaza tarile in patru zone ale libertatii economice - statul de drept, eficienta reglementarilor, limitarile guvernului si deschiderea pietelor in fiecare tara.

Clasamentul arata ca circa 4,5 miliarde de oameni, adica aproximativ 65 la suta din populatia lumii, traiesc in tari "nelibere" din punct de vedere economic.

