Analiza Ziare.com: Romania se imbata cu apa rece de la Banca Mondiala. Ei spun ca suntem bogati, dar ne bate vantul prin buzunare

Cu toate acestea, expertii financiari consultati de Ziare.com spun ca aceasta nu este decat o cifra seaca, una care nu reflecta deloc "realitatea din teren" a Romaniei."Efectele acestei decizii sunt destul de bune cu privire la pozitia Romaniei pe piata internationala. Faptul ca Romania este pusa in categoria unor tari cu venituri mai mari inseamna pentru cei care privesc tara noastra ca un loc de investitii sau privesc Romania ca un loc unde pot acorda credite ca fiind o piata mai buna. Este un fel de rating , mult mai simplu, dar foarte spectaculos. Asta este foarte important din acest punct de vedere", a declarat pentru Ziare.com, economistul Mircea Cosea.Din punct de vedere al efectelor interne este mai putin important pentru ca aici noi ne situam la o diferenta foarte mare de tarile care au veniturile in prima jumatate a Uniunii Europene. Dar acest lucru tine de cum sunt repartizate veniturile, nu de felul cum sunt create veniturile."Noi vedem foarte bine ce se intampla la noi in tara, avem niste greutati care tin de felul in care ne gospodarim noi veniturile pe care le avem, nu intotdeauna foarte bine, nu intotdeauna foarte juducios. Ba mai mult facem asta cateodata politicianist sau populist si la nivelul omului de rand, aceasta nominalizare pe care Romania a primit-o nu are importanta deocamdata", a mai spus Cosea.Atunci cand suntem priviti din afara suntem o tara in care este bine sa investesti, dar atunci cand ajungi aici te lovesti de realitatea crunta: Romania este tara in care jumatate din tara traieste cu toaleta in fundul curtii, jumatate nu are gaze trase, suntem o tara ca-n Evul Mediu din multe puncte de vedere."Romania inca nu are o viziune cu privire la modul in care poate sa isi foloseasca veniturile pe care Banca Mondiala le claseaza ca fiind din categoria tarilor mai dezvoltate. Adica este o contradictie intre ceea ce Romania poate sa produca si produce din punct de vedere al venitului si cum il distribuie. Noi nu avem o distributie care sa tina cu adevarat seama de nevoile Romaniei pentru a pune de acord veniturile cu realitatea", mai spus expertul.De aici putem merge mai departe unde sa vedem ca exista orase in Romania care se situeaza din punct de vedere al veniturilor si al conditiilor de trai peste orase extrem de importante din Uniunea Europeana, dar la 10-20 de km de aceste orase ajungem in Evul Mediu."Nu avem canalizare, nu avem apa curenta, electricitate si sa nu mai vorbim de gaze. Deci este o tara care este cat se poate de contradictorie. Este tara din Europa pe locurile fruntase din punct de vedere al inegalitatilor, nu numai teritoriale pentru ca exista mari diferente teritoriale in Romania, ci si a inegalitatilor dintre categorile socio-profesionale si de varsta, iar aici ne referim si la pensionari. Dar exista inegalitati intre potentialul economic si modul in care acest potential se vede in dezvoltarea reala si modernizarea Romaniei", afirma Mircea Cosea."Suntem o tara care din punct de vedere al infrastructurii suntem la nivelul jumatatii secolului 20, iar din punct de vedere al conditiilor si al veniturilor, anumite orase au intrecut Berlinul, Parisul si chiar Londra. Este o tara, si aici fac o comparatie care nu este foarte placuta, care se aseamana din punct de vedere al disparitatilor si al inegalitatilor cu America Latina de acum 50 de ani", este de parere profesorul in economie.Sigur ca suntem vazuti foarte bine din afara si acest lucru este foarte bun, dar cei care sunt interesati de investitii la noi nu se uita numai la venituri, se uita si la conditiile de logistica, infrastructura si asa mai departe, se gandesc si la marile deosebiri teritoriale."Daca faci o fabrica undeva in Moldova ai alte conditii, mult mai proaste decat daca faci in Banat, se gandesc la legislatie, la corutie si la multe alte lucruri care nu sunt pe acelasi palier de importanta ca veniturile. Dar, ar trebui sa ne bucuram de ceea ce se intampla, pentru ca asta arata ca in Romania exista un potential si s-au facut progrese. Nu in masura in care le-am dorit noi sau le-am asteptat, dar oricum am mers in sus din acest punct de vedere", spune Cosea.Lucrul asta ne vine foarte bine in momentul acesta in care anumiti factori din China cauta locuri de relocare pentru anumite facilitati industriale. "Tara noastra are potential de venit, daca se uita si la veniturile salariale, va vedea ca suntem sub media europeana va fi un alt plus pentru noi. Insa se va speria daca va vedea ca nu avem infrastructura si ca situatia politica este inca instabil", spune Cosea.In momentul de fata pana la clarificarea situatiei politic, si ma refer aici la alegerile locale si parlamentare, putem sa avem noi cele mai importante venituri, ca tot nu va investi nimeni la noi pentru ca nu stie ce urmeaza.Potrivit lui, daca cineva va dori sa investeasca in Romania ar trebui sa astepte pana in 2021 pentru ca se va lovi de doua lucruri care nu sunt clare: primul este factorul intern, iar asta inseamna stabilitatea politica, iar al doilea este factorul extern, si anume, faptul ca Romania nu poate iesi din criza de coronavirus daca nu primeste fonduri europene.Problema cu fondurile europene, cele 30 de miliarde de euro mult visate, din programul de 750 de miliarde, sunt incerte pentru ca, deocamdata sunt state care nu sunt de acord cu acel fond, lucrurile merg greu."Deci pana nu vor vedea cei din afara ca avem fonduri europene si le folosim cum trebuie, iar in Parlament si la Guvern avem o voce comuna, pana atunci va mai astepta", a conchis profesorul.Pe de alta parte, consultatul de strategie al XTB Romania, Claudiu Cazacu, spune ca aceste cifre sunt pe 2019, deci nu a luat in calcul ce se va intampla anul acesta cand toata lumea va fi afectata, dar cu diferente mari intre state. Mai mult, Romania nu a trecut decat cu vreo 100 de dolari peste pragul minim impus de Banca Mondiala in acel clasament."Adica suntem in selecta companie selecta a unor state precum Nauru si Mauritius, deci nu as spune ca este semnalul clar al super-dezvoltarii noastre economice. Cu toate acestea trendul este unul bun, de crestere a economiei. Ar fi mult mai bine daca i-am da motoarele pentru a creste durabil si daca am folosi aceste schimbari care apar acum pentru a eficientiza activitatea in sectorul public", a afirmat Cazacu.Potrivit lui, incadrarea este una pur statistica pentru ca Romania are cateva microregiune unde se traieste bine si regiuni vaste unde lucrurile stau departe de a fi bune. Facand o medie vom vedea ca avem per total acel venit de 12.630 de dolari pe locuitor. Media aceasta este o cifra imperfecta care nu prea arata realitatea noastra.