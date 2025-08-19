Ucraina, in pericol de colaps. Populatia fierbe, Rusia nu se lasa - Romania resimte efectele?

Cand presedintele Ucrainiei Viktor Yanukovich a refuzat sa semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeana (UE) si a decis sa ramana in sfera de influenta a Rusiei, el a pus in pericol economia subreda tarii, care are nevoie de o interventie de urgenta.

"Un acord semnat cu UE i-ar aduce Ucrainei in special avantaje comerciale. Semnificatia simbolica ar fi, insa, cel putin la fel de importanta - apropierea tarii de vestul Europei", a semnalat Mihai Nichisoiu, analist pe piete internationale la firma de brokeraj Tradeville, pentru Ziare.com.

Problema este ca acest lucru contravine intereselor comerciale si mai ales geopolitice ale Rusiei, care se confrunta, pe de alta parte, cu faptul ca alti fosti sateliti graviteaza acum spre vestul Europei, cum ar fi Republica Moldova.

"Pozitia Rusiei este destul de ferma si, cel putin deocamdata, nu lasa mult spatiu de manevra pentru negocieri serioase cu ambele parti", a punctat analistul.

O posibila intrare a Ucrainiei in uniunea vamala a Moscovei, care a amenintat Kievul ca va taia alimentarea cu gaze naturale daca se va intoarce catre Vest, ar putea sa ii aduca lui Yanukovich rezolvarea problemelor economice, fara ca sa indeplineasca tinte fiscale dure, impuse in cazul in care ar beneficia de un ajutor din partea Fondului Monetar International (FMI).

Ads

Lucrurile degenereaza in Ucraina - care e situatia economiei

Situatia din Ucraina este in continuare foarte tensionata, dupa ce fortele Ministerului de Interne au navalit, miercuri, in interiorul primariei pentru a evacua cladirea de protestatarii care au ocupat-o de o saptamana. Oamenii s-au aparat aruncand apa de la etaj peste politisti, in conditiile in care temperaturile sunt foarte scazute.

Peste noapte, trupele speciale au distrus baricadele instalate de protestatari in Piata Independentei. Oamenii, indemnati de liderii Opozitiei sa nu provoace trupele de interventie, au asistat pasivi la distrugeri, strigand ca se vor intoarce in numar de un milion pentru a-si continua protestul.

Insa joi protestatarii au ridicat inapoi baricadele, de data aceasta formate din saci umpluti cu zapada, asezati unul peste altul si stropiti cu apa, care ingheata instantaneu si face inlaturarea lor aproape imposibila.

Avand in vedere determinarea lor, cat de mult va degenera situatia?

"Cu datele perceptibile acum, scenarii cataclismice de tipul unui razboi civil in Ucraina nu sunt foarte credibile. Dar tabloul macroeconomic local este foarte sumbru. Economia, in recesiune, ruleaza un deficit de cont curent urias, plasand tara intr-o situatie vulnerabila in conditiile in care, in SUA, Rezerva Federala se pregateste pentru restrictionarea lichiditatii excesive si ultra-ieftine din ultimii ani. Dobanzile suverane au sarit de 20% pentru scadente foarte scurte, de 6 luni.

Ads

Presiunile in directia unei devalorizari fortate masive a monedei locale, hryvnia, se amplifica, iar rezervele valutare ale Ucrainei au coborat recent la minime critice. Nevoile de finantare pentru urmatorii ani sunt, la randul lor, uriase", a descris analistul Tradeville tabloul economic din tara vecina.

Spre deosebire de alte state, printre care si Romania, Ucraina nu poate conta pe sprijinul FMI, deoarece acordul cu creditorul international a fost suspendat din cauza ca nu au fost indeplinite toate tintele, in special cea care prevedea eliminarea subventiei la gaze pentru populatie.

Astfel, Kievului ii va fi foarte greu sa rezolve situatia economica, mai ales ca premierul Mykola Azarov a mentionat ca tara sa are nevoie de o finantare de 20 miliarde de euro de la UE, ca sa semneze si sa indeplineasca toate prevederile unui acord de asociere cu blocul comunitar.

In plus, costul asigurarii obligatiunilor guvernamentale impotriva unui eventual default - o masura pe care investitorii o considera cruciala pentru a evalua riscurile in cazul in care ar cumpara datoria Ucrainiei - se indreapta vertiginos catre un nivel maxim al ultimilor 4 ani, arata Reuters.

Ads

Majoritatea datoriei suverane este denominata in dolari, insa trebuie finantata folosind moneda locala, care se afla la minimul ultimilor patru ani in fata monedei americane si urmeaza sa mai piarda inca 9% in urmatoarea perioada, conform predictiilor analistilor.

Fara un ajutor international, investitorii se tem ca Ucraina va gasi cu greutate resurse sa dea inapoi cele 7 miliarde scadente anul viitor, in timp ce se confrunta cu un deficit mare si cu o factura uriasa catre Rusia pentru gazele naturale.

Insa UE ar putea gasi sprijinul banesc necesar tarii est-europene, alaturi de Banca Mondiala si alti parteneri, cu conditia sa semneze acordul cu blocul comunitar si sa accepte un program al FMI care, pe langa faptul ca cere eliminarea subventiilor pentru gazele oferite populatiei, mai vrea si un curs valutar mai flexibil.

Romania este imuna momentan la intamplarile din Ucraina

Analistul Tradeville a opinat ca in absenta unei deteriorari grave a situatiei din Ucraina, Romania n-ar trebui sa resimta vreo influenta, deoarece tara noastra a reusit sa se decupleze deja, la mijlocul acestui an, de turbulentele care au lovit alte economii emergente care are deficite de cont uriase si cronice, precum Turcia.

Ads

De asemenea, relatiile financiare si comerciale ale Romaniei cu Ucraina nu sunt importante, iar parametrii macroesconomici de la Bucuresti sunt foarte diferiti de cei ai Ucrainei, mai sustine Mihai Nichisoiu.

Romania, o oaza de stabilitate?

Totusi, ramane de vazut daca investitorii vor percepe Romania ca o oaza de stabilitate, mai ales ca nici ei nu au pompat in economia noastra prea multi bani in ultima perioada.

In primele noua luni ale acestui an, investitiile straine directe au ajuns la aproape 1,5 miliarde de euro, arata datele Bancii Nationale a Romaniei.

Suma este cu 10% mai mica decat cea inregistrata in perioada similara a anului trecut, cand strainii au adus aproape 1,7 miliarde de euro.

Nici din fonduri europene nu au intrat suficienti bani in economie, desi sumele au crescut, comparativ cu 2012.

Am atras pana in prezent aproape cinci miliarde de euro, fata de doua miliarde in luna noiembrie a anului trecut, dar ne aflam sub tinta asumata de ministrul Fondurilor Europene pentru acest an, care promitea ca vor intra in tara jumatate din cele peste 19 miliarde de euro puse la dispozitie.

Ads